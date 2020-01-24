Осторожно, мошенники! или Не говорите «да» по телефону

Настоящие фальшивые деньги

89-летнюю Элизу Б. из Аугсбурга попросили по телефону помочь разоблачить работника банка, который якобы пускал в обращение фальшивые деньги. Для этого она должна была снять со своего счета 15 тысяч евро (как будто фальшивых) и передать их одетому в штатское полицейскому. Она поверила. К счастью, в банке показалось подозрительным, что бабушка вдруг снимает такую сумму со своего счета, и поставили в известность полицию. Афериста задержали во время передачи денег. В январе суд приговорил его к двум годам тюрьмы.

73-летней немецкой пенсионерке повезло меньше. Ей рассказали похожую историю, но 10 тысяч евро, которые она, как велели "полицейские", положила на сиденье припаркованной у супермаркета машины, пропали навсегда.

Еще одну женщину из города Вайнхайма предупредили по телефону, что есть информация: готовится ограбление ее квартиры. Преступников будут ждать в засаде, но на всякий случай она должна срочно передать все имеющиеся в доме драгоценности комиссару полиции, который сейчас подъедет.

У женщины возникли сомнения, но тут она увидела в окно у соседнего дома патрульные полицейские машины. Значит, действительно засада! Позже оказалось, что аферисты сделали ложный срочный вызов якобы от имени соседей, чтобы эта история выглядела правдоподобнее.

Золотые слитки ради "спасения" сбережений

В Ганновере жуликам удалось убедить пожилую супружескую пару (ему 82 года, ей - 78 лет) в том, что банк, в котором они хранят свои сбережения, находится на грани банкротства. И чтобы деньги не пропали, необходимо срочно приобрести на них золотые слитки. Старики купили три золотых слитка на 110 тысяч евро и передали их "спасителям". Разумеется, это был последний раз, когда они их видели.

Фальшивые полицейские обманывают не только немецких пенсионеров. В прошлом году их жертвой стал украинский дальнобойщик. На автобане его обогнала легковая машина, у заднего стекла которой горела надпись "Полиция! Следуйте за нами". На повороте его остановили. Мошенники, выдававшие себя за дорожный патруль, потребовали взятку - и немалую. В противном случае якобы не соответствующую немецким стандартам фуру снимут с маршрута.

И водитель дал им деньги. Мысль о том, что немецкие полицейские взяток не берут, у него не возникала. И лишь в последний момент он заметил, что у якобы немецкой полицейской машины... польские номера. Но было уже поздно.

Как уберечься от мошенничества

Как распознать, что позвонили мошенники? Старший комиссар полиции Германии Ян Пауль Маковски из Хильдесхайма по просьбе самого тиражного таблоида Германии, газеты Bild, дал несколько советов, которые могут быть полезны не только немцам. Нужно знать, что:

- телефонный номер, появившийся на определителе, не обязательно верный;

- настоящие полицейские или работники прокуратуры никогда не спрашивают по телефону о деньгах или других ценностях;

- настоящие полицейские никогда не берут "на хранение" деньги и ценности.