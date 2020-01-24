Видео: Отть Тянак попал в жуткую аварию и закончил выступления на Ралли Монте-Карло

На стартовавшем первом этапе чемпионата мира по ралли действующий чемпион мира, Отть Тянак, прекратил выступления уже во второй день Ралли Монте-Карло.
Четвертый спецучасток Ралли Монте-Карло явил миру старого доброго Оття Тянака - мастера виртуозных вылетов с трассы. Если в начале дня пируэт Тянака не доставил неприятностей, то полет в канаву перечеркнул шансы действующего чемпиона мира на продолжение борьбы за победу на первом этапе чемпионата мира.
Тянак слишком активно атаковал небольшой трамплин на трассе и не смог удержать машину. К счастью после такого полета оба гонщика остались живыми и невредимыми.
🇲🇨 Rallye Monte-Carlo 2020— Sébastien Loeb - Ma ligne de conduite (@SebLoebMLDC) January 24, 2020
✅ ES4 | St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 (20,68 km)
⚠️ ÉVÉNEMENT
🚩 Grosse sortie de route pour Ott Tänak. L'équipage est OK.#WRC #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/kvWtBXMbuP
Лидирует же в утренних заездах напарник Тянака по "Хендай" Тьерри Нойвиль.