Пт, 24.01.2020
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  • Видео: Отть Тянак попал в жуткую аварию и закончил выступления на Ралли Монте-Карло

Видео: Отть Тянак попал в жуткую аварию и закончил выступления на Ралли Монте-Карло

Полет Оття Тянака закончился в канаве

ФОТО: Kuvatõmmis

На стартовавшем первом этапе чемпионата мира по ралли действующий чемпион мира, Отть Тянак, прекратил выступления уже во второй день Ралли Монте-Карло.

Четвертый спецучасток Ралли Монте-Карло явил миру старого доброго Оття Тянака - мастера виртуозных вылетов с трассы. Если в начале дня пируэт Тянака не доставил неприятностей, то полет в канаву перечеркнул шансы действующего чемпиона мира на продолжение борьбы за победу на первом этапе чемпионата мира.

Тянак слишком активно атаковал небольшой трамплин на трассе и не смог удержать машину. К счастью после такого полета оба гонщика остались живыми и невредимыми.

Лидирует же в утренних заездах напарник Тянака по "Хендай" Тьерри Нойвиль.

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