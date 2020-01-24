Видео: Отть Тянак попал в жуткую аварию и закончил выступления на Ралли Монте-Карло

Четвертый спецучасток Ралли Монте-Карло явил миру старого доброго Оття Тянака - мастера виртуозных вылетов с трассы. Если в начале дня пируэт Тянака не доставил неприятностей, то полет в канаву перечеркнул шансы действующего чемпиона мира на продолжение борьбы за победу на первом этапе чемпионата мира.