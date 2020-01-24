Проверьте свою почту: 5000 жителей Эстонии получат предупреждение от Налогового департамента

«Постоянно дополняем свои модели рисков, чтобы установить возможные места отклонения от уплаты налогов, - сказал руководитель подразделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус. – Если ты не заплатил налог, то с большой вероятностью, скоро получишь из Налогово-таможенного департамента по этому поводу сообщение - телефонный звонок, письмо или приглашение на беседу».

Письма получат люди, которые за последние четыре года продавали недвижимость и незадекларировали доход от продажи, или у которых есть жилые помещения, доход от сдачи которых не декларируется. В случае, если доход получен, физические лица должны исправить декларации о доходах самое позднее к 7 февраля и также оплатить процент. Если доход не был получен, об этом следует оповестить Налогово-таможенный департамент и при необходимости также доказать это.