Эксперты Google обнаружили уязвимости в популярном браузере

Интересно, что это можно сделать с помощью инструмента, который был разработан для защиты конфиденциальности пользователей, пишет Ixbt.com.

Специалисты Google выявили эти недостатки Apple в августе прошлого года. В декабре прошлого года Apple подтвердила факт существования этих уязвимостей в своем блоге и поблагодарила Google, а также подтвердила, что они были устранены.

Исследовательская группа определила пять типов атак, которые могли произойти из-за уязвимостей. Согласно сообщениям, уязвимости могут позволить третьим сторонам получать «конфиденциальную личную информацию о привычках пользователя при просмотре контента».