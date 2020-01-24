Пт, 24.01.2020
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Эксперты Google обнаружили уязвимости в популярном браузере

Компьютер.

ФОТО: Stankevich Dzmitry/ZUMAPRESS.com

Разработчики из Google заявили, что в системе безопасности веб-браузера Apple Safari было обнаружено множество дыр, которые позволяли хакерам отслеживать поведение пользователей в интернете.

Интересно, что это можно сделать с помощью инструмента, который был разработан для защиты конфиденциальности пользователей, пишет Ixbt.com.

Специалисты Google выявили эти недостатки Apple в августе прошлого года. В декабре прошлого года Apple подтвердила факт существования этих уязвимостей в своем блоге и поблагодарила Google, а также подтвердила, что они были устранены.

Исследовательская группа определила пять типов атак, которые могли произойти из-за уязвимостей. Согласно сообщениям, уязвимости могут позволить третьим сторонам получать «конфиденциальную личную информацию о привычках пользователя при просмотре контента».

"Вы не ожидаете, что технологии, повышающие конфиденциальность, будут представлять риски для конфиденциальности. В случае использования эти уязвимости позволят осуществлять несанкционированное и неконтролируемое отслеживание пользователей. Хотя сегодня такие уязвимости в отношении конфиденциальности встречаются очень редко, проблемы в механизмах, предназначенных для улучшения конфиденциальности, являются неожиданными и крайне противоречивыми", - заявил cпециалист по сетевой безопаности Лукаш Олейник.

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