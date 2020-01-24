Брюссель подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - добавил Мишель.

Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что после подписания документа открывается возможность его ратификации Европейским парламентом, пишет Newsru.com.

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Пресс-служба Совета ЕС, на которую ссылается "Интерфакс", сообщила, что совет примет решение о заключении соглашения о Брекзите от имени ЕС, "как только Европейский парламент даст свое согласие".