Эстония получит от Мальты два миллиона евро

По словам Ааса, сделка имеет большое значение, прежде всего, по той причине, что в Европейском союзе совершается крайне мало сделок с квотами на возобновляемую энергию, и две из трех совершенных сделок заключила Эстония. «Мы увеличили свою долю возобновляемой энергии с запланированных 25 процентов до 31 процента на нынешний год, и это дает нам возможность продать остаток квот странам, которые по какой-то причине не достигли своей цели», – сказал Аас.

Министр выразил надежду на то, что сегодняшняя сделка даст толчок и для следующих. «Продающееся Мальте количество составляет около пяти процентов от нашего статистического остатка возобновляемой энергии, и Эстония имеет большой потенциал для заключения следующего договора», – сказал он.

Аас сказал, что в принципе имеется две возможности использования получаемого дохода: финансировать новые проекты в области возобновляемой энергии или снизить взимаемую с потребителей плату за возобновляемую энергию.

Заключенный между Эстонией и Мальтой договор предусматривает покупку статистической квоты в объеме 100 GW/h на общую сумму два миллиона евро. Договор заключен на гибких условиях, и Мальта может увеличить или уменьшить приобретаемый объем в пределах одной пятой.

Доля возобновляемой энергии Эстонии сегодня достаточно высока, превышая наше взятое перед Евросоюзом обязательство (25%). Большую часть излишка составляет использованная в центральном отоплении и домашних хозяйствах топливная древесина, сопроизводство и ветряные парки. Поскольку Эстония обладает значительным потенциалом производства возобновляемой энергии, то в настоящее время мы ведем переговоры по продаже квот и с другими странами.

Куплю-продажу квот на возобновляемую энергию поддерживает Европейский союз, чтобы страны ЕС могли совместно и более эффективно достигать целей в области возобновляемой энергии по такому принципу, что энергию следует производить там, где для этого есть лучшие условия и возможности.