Фото ⟩ Уже не замок: жилье Меган и Гарри в Канаде

Новый год - новая жизнь. Так, по всей видимости, решили и герцоги Сассекские Гарри и Меган, отказавшись от королевских привилегий. Теперь они собираются спокойно и непублично жить со своим сыном Арчи в Канаде. В СМИ циркулирует информация о новом жилье звездной семьи.
На прошлой неделе британский таблоид The Sun сообщил, что бывшая королевская чета выдвинула особые параметры для дома своей мечты.
Так, по сведениям издания, дом Меган и Гарри должен находиться рядом с озером или океаном, его стоимость не должна превышать 40 миллионов долларов.
В настоящее время Гарри и Меган живут во временном доме на южной оконечности острова Ванкувер (западное побережье Канады) - в месте, известном своим покоем и небольшим населением, насчитывающим всего 12 000 человек.
Что касается резиденции Фрогмор, где до сих пор жила королевская пара, то в заявлении Букингемского дворца говорится, что здание будет продолжать служить нуждам королевской семьи.
В прошлом году на ремонт старой резиденции было потрачено 2,4 миллиона фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, но Меган и Гарри после отказа от престола пообещали вернуть эти деньги государству.