Сладкое предложение: легендарное бистро Kärevere на трассе Таллинн -Тарту ждет нового хозяина

Нового хозяина ждет полюбившийся посетителям находящийся на первом этаже Kärevere Steakhouse. На втором этаже расположен мотель, состоящий из пяти двухместных номеров.

Бистро Kärevere. ФОТО: KV.EE

В комнатах мотеля - удобные кровати и современные телевизоры с плоскими экранами. Также в каждом номере своя ванная и кондиционер.

Мотель Kärevere. ФОТО: KV.EE

Площадь построенного в 2003 году двухэтажного здания - 382 м2, площадь участка с большой парковкой - 22 573 м2. Тарту находится всего в 18 километрах.

Бистро Kärevere. ФОТО: KV.EE