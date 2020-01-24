Пт, 24.01.2020
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  • Сладкое предложение: легендарное бистро Kärevere на трассе Таллинн -Тарту ждет нового хозяина

Сладкое предложение: легендарное бистро Kärevere на трассе Таллинн -Тарту ждет нового хозяина

Kärevere bistroo

ФОТО: KV.EE

Не очень часто в продаже появляется недвижимость с действующим предприятием общественного питания и местами для ночлега, пишет Kodustiil. Знакомьтесь - бистро и мотель Kärevere.

Нового хозяина ждет полюбившийся посетителям находящийся на первом этаже Kärevere Steakhouse. На втором этаже расположен мотель, состоящий из пяти двухместных номеров. 

Бистро Kärevere. 

ФОТО: KV.EE

В комнатах мотеля - удобные кровати и современные телевизоры с плоскими экранами. Также в каждом номере своя ванная и кондиционер. 

Мотель Kärevere.

ФОТО: KV.EE

Площадь построенного в 2003 году двухэтажного здания - 382 м2, площадь участка с большой парковкой - 22 573 м2. Тарту находится всего в 18 километрах. 

Бистро Kärevere.

ФОТО: KV.EE

Недвижимость выставлена на продажу за 480 000 евро. С подробностями можно ознакомиться на портале KV.ee.

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