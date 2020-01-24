Кертту Кирьянен: когда прекратят обвинять жертву?

В таких ситуациях испытывать стыд естественно. Сложнее понять, почему стыд должен испытывать человек, подвергшийся домогательств. Но, читая в интернете комментарии под историями о домогательствах, выясняется, что бывает и такое.

Если ты «позволила» к себе приставать, то ты допустила ошибку, а взрослые люди не ошибаются. А поскольку ошибаться неловко и неправильно, то открыто говорить об ошибках нельзя. Именно поэтому истории о домогательствах годами хранятся под секретом, раздавливая жертву под своей тяжестью.

В последние месяцы я написала несколько статей о домогательствах. Я говорила об этом в социальных сетях и на радио, я получила десятки писем от людей, которые стали жертвами домогательств.

Домогательства вызывают эмоции у преследователя, у жертвы, но и у людей, которым я рассказывала эти истории. В итоге изложение этих историй вызвало эмоции и у меня. Я чувствую злость. И я чувствую стыд.

Я чувствую злость, когда кто-то спрашивает, почему жертва терпела и не уходила? Точно так же можно было бы спросить, почему для преследователя не вызвали полицию. Ясно, что если бы домогательствам так легко можно было бы положить конец, в последние месяцы не появилось бы такое количество статей.

Я чувствую стыд за то, что у нас есть люди, которые обвиняют жертв. Стыдно, что у нас есть люди, которые с радостью бегут с линейкой в руках, чтобы измерить длину юбки жертвы, не понимая, что в разговорах на такие темы линейкам нет места.

Через непонимание и обвинение жертвы мы создаем общество, где слабым остается униженно молчать, а преследователи могут безнаказанно действовать дальше. Ситуация становится серьезной только тогда, когда в какой-то момент жертвой оказывается кто-то из близких, или сам человек.

Я надеюсь, что однажды наше общество сможет увидеть домогательства такими, какими они являются в действительности: это использование своего физического или психологического превосходства. И дело не в коротких юбках, которые можно было бы и не надевать.