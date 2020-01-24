Эстонская фирма пытается вытянуть из обанкротившегося российского завода миллионы

Весной прошлого года Центральную и Восточную Европу потряс нефтяной кризис, поскольку в нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», были обнаружены соединения хлора, которые, как утверждают российские власти, использовались для сокрытия хищений нефти. Источником загрязнения считается терминал «Самаратранснефти», который принимает нефть от мелких производителей.

Нанесенный ущерб оценивается в миллиарды евро, через Интерпол в том числе были объявлены в розыск бизнесмены Роман Ружечко и учредитель «Петронефти» Роман Трушев, который занимался в том числе развитием терминала «Самаратранснефти». Ружечко был арестован в Вильнюсе и попросил в Литве политического убежища. Суд освободил его из-под стражи в конце августа, однако он находится под домашним арестом и носит электронный браслет, сигнализирующий о его местонахождении.

Трушев, по словам которого, его хотят сделать козлом отпущения, по неподтвержденным данным может находиться в Германии.

Бизнес-интересы в Эстонии

Супруге Трушева, Тамаре Трушевой, еще недавно принадлежало Petroneft Trading Overseas OÜ, которое Äripäev включил в число десяти наиболее успешных предприятий. Фирма выдала «Самаратранснефти» кредит в 22,4 млн евро, срок погашения которого истекает в последний день 2022 года и из которого на момент финансового отчета за 2018 год было выплачено 6 млн евро.

Доходы фирмы от продажи нефтепродуктов в 2017 и 2018 годах составили свыше 155 млн евро, основные клиенты находились в России, Швейцарии, Чехии, Белоруссии и Канаде. Еще недавно эстонской компании принадлежало 70% в российской «Петронефть Актив», в 2017 году эту долю выкупила российская «Ойл Групп».

Завод "Самаратранснефти" недалеко от Волги. ФОТО: Samaratransneft-storage.ru

В 2012 году Роман Трушев заявлял, что комплекс, строящийся на пустыре в Самарской области, со временем станет крайне важным узлом инфраструктуры, где помимо завода по очистке возникнет и железнодорожная станция для обслуживания нефтепроизводства.

Дочка «Петронефти» «Самаратранснефть-Терминал» строила с рекордной скоростью, всего за два года в деревне Николаевка возникло три крупных промышленных комплекса, причем расположение не было случайным – там находятся две ветки нефтепровода «Дружба» и принадлежащая российскому государственному монополисту «Транснефть» ветка «Транснефтепродукта».

В 2015 году Транснефть выдала Трушеву разрешение на эксплуатацию нефтепровода, бизнес развивался без проблем. Но счастье от него отвернулось: в конце 2017 года «Транснефть» запретила «Самаратранснефти» подключать свой комплекс к трубопроводу «Дружба». В это же время проектом Трушева заинтересовался связанный с РЖД «Абсолют Банк», и «Самаратранснефть-терминал» выпустила облигаций на 14 миллиардов рублей, т.е. 200 миллионов евро.

Летом 2018 года «Самаратранснефть-терминал» больше не смогла выплачивать взятый кредит, и в ноябре «Абсолют Банк» ходатайствовал о банкротстве фирмы. Месяцем ранее, в октябре, владельцем «Петронефть Актива» стал Роман Ружечко. «Петронефть Активу», находившемуся под контролем эстонской компании, в том числе принадлежали земля под заводом по очистке и железнодорожная станция, писала местная российская газета «Хронограф».