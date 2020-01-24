Эстонская фирма пытается вытянуть из обанкротившегося российского завода миллионы

В прошлом году российскую общественность потряс скандал вокруг нефтепровода «Дружба». Теперь эстонская фирма, связанная с его ключевыми фигурами, под управлением нового собственника пытается получить от обанкротившегося завода по рафинированию нефти свыше 1,1 млрд рублей, т.е. около 16,4 миллиона евро, пишет Postimees.
Весной прошлого года Центральную и Восточную Европу потряс нефтяной кризис, поскольку в нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», были обнаружены соединения хлора, которые, как утверждают российские власти, использовались для сокрытия хищений нефти. Источником загрязнения считается терминал «Самаратранснефти», который принимает нефть от мелких производителей.
Нанесенный ущерб оценивается в миллиарды евро, через Интерпол в том числе были объявлены в розыск бизнесмены Роман Ружечко и учредитель «Петронефти» Роман Трушев, который занимался в том числе развитием терминала «Самаратранснефти». Ружечко был арестован в Вильнюсе и попросил в Литве политического убежища. Суд освободил его из-под стражи в конце августа, однако он находится под домашним арестом и носит электронный браслет, сигнализирующий о его местонахождении.
Трушев, по словам которого, его хотят сделать козлом отпущения, по неподтвержденным данным может находиться в Германии.
Бизнес-интересы в Эстонии
Супруге Трушева, Тамаре Трушевой, еще недавно принадлежало Petroneft Trading Overseas OÜ, которое Äripäev включил в число десяти наиболее успешных предприятий. Фирма выдала «Самаратранснефти» кредит в 22,4 млн евро, срок погашения которого истекает в последний день 2022 года и из которого на момент финансового отчета за 2018 год было выплачено 6 млн евро.
Доходы фирмы от продажи нефтепродуктов в 2017 и 2018 годах составили свыше 155 млн евро, основные клиенты находились в России, Швейцарии, Чехии, Белоруссии и Канаде. Еще недавно эстонской компании принадлежало 70% в российской «Петронефть Актив», в 2017 году эту долю выкупила российская «Ойл Групп».
В 2012 году Роман Трушев заявлял, что комплекс, строящийся на пустыре в Самарской области, со временем станет крайне важным узлом инфраструктуры, где помимо завода по очистке возникнет и железнодорожная станция для обслуживания нефтепроизводства.
Дочка «Петронефти» «Самаратранснефть-Терминал» строила с рекордной скоростью, всего за два года в деревне Николаевка возникло три крупных промышленных комплекса, причем расположение не было случайным – там находятся две ветки нефтепровода «Дружба» и принадлежащая российскому государственному монополисту «Транснефть» ветка «Транснефтепродукта».
В 2015 году Транснефть выдала Трушеву разрешение на эксплуатацию нефтепровода, бизнес развивался без проблем. Но счастье от него отвернулось: в конце 2017 года «Транснефть» запретила «Самаратранснефти» подключать свой комплекс к трубопроводу «Дружба». В это же время проектом Трушева заинтересовался связанный с РЖД «Абсолют Банк», и «Самаратранснефть-терминал» выпустила облигаций на 14 миллиардов рублей, т.е. 200 миллионов евро.
Летом 2018 года «Самаратранснефть-терминал» больше не смогла выплачивать взятый кредит, и в ноябре «Абсолют Банк» ходатайствовал о банкротстве фирмы. Месяцем ранее, в октябре, владельцем «Петронефть Актива» стал Роман Ружечко. «Петронефть Активу», находившемуся под контролем эстонской компании, в том числе принадлежали земля под заводом по очистке и железнодорожная станция, писала местная российская газета «Хронограф».
Местное издание обратило внимание на то обстоятельство, что земля под таким стратегическим объектом, как железнодорожная станция, находилась в собственности иностранной фирмы. В российском регистре недвижимости они были зарегистрированы в декабре 2017 года, когда их оценили примерно в семь миллионов евро. Спустя полгода Ружечко и Трушев неожиданно для себя оказались в поле зрения общественности в связи со скандалом о загрязнении нефти.
Остались лишь требования
В июле сменился владелец предприятия, вместо контролировавшей «Петронефть» семьи Трушева владельцем практически не имевшей имущества Petroneft Trading Overseas OÜ стала эстонская компания Arc Relations OÜ.
По словам члена правления фирмы Кадри Йыкс, фирма больше не имеет никакого отношения к деятельности в России, если не считать того, что от обанкротившейся компании они пытаются получить деньги. «Могу подтвердить, что Arc Relations является новым собственником и мы активно занимаемся возвратом их требований через российскую судебную систему», - пояснила она.
Арбитражный суд Самарской области несколько дней назад удовлетворил ходатайство эстонской фирмы отложить собрание кредиторов «Самаратранснефть-Терминала». О том же ходатайствовала канадская фирма Sonact Group Limited, у которой имеются требования к заводу по рафинированию на сумму около 9,8 млн евро.
Временный руководитель обанкротившейся фирмы Игорь Маджуга сказал Интерфаксу, что всего кредиторов насчитывается более 40 и общая сумма их требований составляет десятки миллиардов рублей, т.е. на кону сотни миллионов евро.
Требования эстонской фирмы достигают 1,14 млрд рублей, т.е. 16,6 млн евро. Всего на балансе Petroneft Trading Overseas OÜ отражены требования на сумму 19,2 млн евро. Т.е. помимо самарской фирмы есть и другие требования, часть которых, по словам Йыкс, удалось вернуть.
Присяжный аудитор Ирина Сомова отказалась обнародовать свое мнение в отчете за экономический год, поскольку в ходе аудита она не смогла установить, необходимо ли и в каком объеме переоценить требования. «По мнению аудитора, описанная ситуация может вызвать значительные подозрения относительно способности предприятия продолжать деятельность», - значится в отчете.
По словам члена правления, аудитор имеет точное представление о требованиях и нежелание обнародовать свою позицию – это всего лишь оценка аудитора.
Самым большим кредитором являются связанные с «Абсолют Банком» и РЖД пенсионные фонды «Благосостояние», требования которых достигают свыше 20 млрд рублей, т.е. 290 млн евро. Несмотря на это эстонская фирма надеется вернуть свои деньги в максимальном объеме.
Оборот Petroneft Trading Overseas OÜ еще в 2018 году составлял 55,4 млн евро, годом ранее – 100,3 млн евро. В позапрошлом году ее чистая прибыл составила 1,8 млн евро, а нераспределенная прибыль – 6 млн евро. В фирме работали 11 человек, чья среднемесячная брутто-зарплата составляла свыше 2400 евро.
Фирма продавала нефтепродукты в Чехию, Россию, Швейцарию, Белоруссию и Канаду, а годом ранее – и в Эстонию.
В правление фирмы, учрежденной в 2010 году, в разные времена входили Роман и Евгений Трушевы, а также Татьяна и Лидия Трушевы.
Между Sonact Group Limited и Petroneft Trading Overseas OÜ также ведется тяжба, в ходе которой канадская фирма требует присудить ей около 4,4 млн евро в связи с неосуществленными поставками нефти, однако, как заявляет Arc Relations, на их деятельность это не повлияет. Харьюский уездный суд принял в сентябре решение, согласно которому спор по соглашению сторон продолжится в арбитражном суде города Москвы.