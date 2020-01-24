Фото ⟩ Судебный исполнитель выставил на продажу грубо нарушившую закон компанию

Судебный исполнитель выставил на продажу оставшуюся в апреле прошлого года без лицензии компанию AS Talveaed, которая одновременно являлась и платежной платформой, и рестораном. Этот объект недвижимости находится в Виймси и его начальная цена - 868 725 евро, пишет Postimees.
В ноябре 2017 года в ходе проверки Финансовая инспекция выписала Talveaed штраф в размере 18 000 евро. В январе 2018 года Финансовая инспекция наложила существенные ограничения на деятельность компании, запретив ей совершать определенные сделки с клиентами, если хотя бы один из получателей прибыли не является резидентом ЭР. В июле 2018 года Финансовая инспекция постановила, что, несмотря на установленный запрет, Talveaed все-таки оказал, по меньшей мере, 49 раз услуги, которых не должен был оказывать. Бизнес-модель платежной платформы Talveaed была ориентирована на предложение услуг клиентам, которые являются иностранными резидентами с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
«Фирма, которая так серьезно нарушила свои обязательства и не пыталась устранить нарушения и после повторного вмешательства Финансовой инспекции, демонстрирует неуважение к правопорядку и ставит под угрозу стабильность и целостность финансового сектора», - заявил председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.
Предприятие Capital Gate Group, в пользу которого назначена ипотека в размере 970 000 евро, взыскивает с Talveaed долг. Площадь этого объекта недвижимости составляет 10 793 квадратных метров. По данным Krediidiinfo, AS Talveaed принадлежит Вадиму Павлову.