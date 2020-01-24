В Нарве появятся детские площадки для малышей, которым еще нельзя на горку

Новые для Нарвы элементы

Первая большая детская площадка будет построена во дворе дома по ул. Раху, 38. Здесь вокруг большого двора расположены четыре девятиэтажных дома, еще несколько девятиэтажек стоят немного в стороне.

Детский городок здесь чиновники предлагают сделать тематическим - в форме замка или корабля на безопасном резиновом покрытии.

Вторая площадка запланирована на ул. Раху во дворе дома 16. Здесь три девятиэтажных корпуса расположены в форме буквы “П”. Евгений Смирнов из Департамента городского хозяйства рассказал, что во дворе достаточно большой участок принадлежит городу, и на него поместится не только детский городок, но и воркаут-комплекс для взрослых.

Городской художник Денис Полубояров рассказал, что рынок детских игровых элементов заметно развивается, и появилась возможность заказать элементы, которых раньше в Нарве никогда не устанавливали.

Например, на новых детских площадках появятся заглубленные круглые батуты. Из пружинящая поверхность будет на уровне земли, а вокруг установят мягкое покрытие из резиновой крошки. По словам городского художника, такие батуты безопасны для детей и стойкие к вандализму - выковыривать их из земли будет очень сложно.

Безопасные батуты, у которых пружинящая поверхность находится на уровне земли. ФОТО: Narva linnavalitsus

Также Денис Полубояров рассказал, что в Эстонии недавно появились в продаже металлические игровые элементы высотой всего 75-85 сантиметров, покрытые толстым слоем мягкого резинового покрытия. Они предназначены специально для самых маленьких детей, которым даже на горку забираться еще рано. Из различных элементов можно создать безопасную низкоуровневую игровую зону с мягким полом.

“Они принесут больше яркости и радости жизни во дворы, - добавляет городской художник. - Потому что погода у нас суровая, часто темно, и, я думаю, для детей будет радостно иметь такой яркий уголок”.

Два представителя квартирных товариществ подтвердили, что это полезная идея - на игровых площадках, установленных в прошлые годы, не было элементов для самых маленьких. Участники встречи также предложили огораживать такие площадки невысокой оградой, чтобы к детям не могли подбежать собаки, которых выгуливают поблизости.

Стадионы при школах будут доступны не только школьникам

Рядом с Солдинаской гимназией есть полузаброшенная спортивная площадка. Однако, по словам бывшего директора гимназии Любови Фоминой, на уроках физкультуры школьники используют площадку. Например, по дорожке, которая идет вокруг этого своеобразного стадиона, дети бегают.

В этом году в центре площадки появится поле для футзала с трибуной на 50 зрителей, освещением, видеоохраной и ограждением. На поле будет искусственное покрытие, подходящее для игры в футзал.

Организатор команды Narva United Александр Дмитриев рассказал, что его команда уже планирует тренироваться на новом поле.

“Футзал в Нарве популярен, - сказал он. - Думаю, эта площадка будет востребована”.

Хотя футзальное поле строится рядом со школой, планируется, что пользоваться им смогут и жители окрестных домов, и спортивные команды.

По такому же принципу строится стадион у Кренгольмской гимназии. Это гораздо более крупный проект стоимостью 1,8 млн евро. Стадион рассчитан на школьников, местных жителей и команды спортшколы “Паэмурру”. Вместе старого яблоневого сада и футбольного поля здесь появятся новое поле, круг для бега, две игровые площадки (для волейбола, баскетбола и т.д.), столы для настольного тенниса, зоны для различных тренажеров, толкания ядра и прыжков в длину.

На стадионе будут трибуны на 200 человек. Тут же разместится неспортивный объект - амфитеатр под открытым небом на 150 зрителей.