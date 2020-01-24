В прошлом году в Эстонии обнаружили более 280 фальшивых купюр

В среднем в Эстонии выявляют 400-600 поддельных банкнот в год. По данным за 2019 году и прошлые годы, в Эстонии находят меньше всего подделок по сравнению с остальными странами еврозоны. Одна из причин заключается в том, что в Эстонии обширно используется оборудование для проверки аутентичности наличных денег, сообщил Европейский центробанк.