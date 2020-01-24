Фото: около ста человек отправились искать пропавшего 28-летнего мужчину

Почти сто человек вчера, 25 января, собрались в находящейся вблизи Выртсъярв деревне Пюхасте, чтобы начать поиски на местности пропавшего без вести 16 января Сийма. Вчерашние поиски не дали результата, сегодня они продолжаются, пишет Tartu Postimees.
О пропаже Сийма вечером 16 января в полицию сообщили его близкие, которым не удалось с ним связаться. Полиция отмечает, что Сийму было выдано разрешение на оружие и с большой вероятностью у него с собой есть огнестрельное оружие. На основании собранной информации, он может быть опасен для себя, но не окружающих, подчеркивает полиция.
Участковый полицейский Алик Сяде сказал ранее, что хотя полиция получила сообщения о мужчине с похожей внешностью из различных уголков Эстонии, выяснилось при проверке, что речь идет не о разыскиваемом Сийме. В районе деревни Ребасте, где, насколько известно, его видели в последний раз, до сих пор при помощи местных охотников и других добровольцев проверяются различные места от Пикасилла до Палупера, от Рынгу до Пука.
«В районе Ребасте полиция также получила несколько сообщений, что как 17 января, так и 18 января там видели похожего на Сийма мужчину. Эти сообщения пока до конца невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, поэтому рассматривается возможность, что речь может идти о Сийме, и поиски сфокусированы именно на окрестностях деревни Ребасте», - отметил Сяде.