Фото: около ста человек отправились искать пропавшего 28-летнего мужчину

О пропаже Сийма вечером 16 января в полицию сообщили его близкие, которым не удалось с ним связаться. Полиция отмечает, что Сийму было выдано разрешение на оружие и с большой вероятностью у него с собой есть огнестрельное оружие. На основании собранной информации, он может быть опасен для себя, но не окружающих, подчеркивает полиция.

Поиски Сийма. ФОТО: Jürgen Puistaja

Участковый полицейский Алик Сяде сказал ранее, что хотя полиция получила сообщения о мужчине с похожей внешностью из различных уголков Эстонии, выяснилось при проверке, что речь идет не о разыскиваемом Сийме. В районе деревни Ребасте, где, насколько известно, его видели в последний раз, до сих пор при помощи местных охотников и других добровольцев проверяются различные места от Пикасилла до Палупера, от Рынгу до Пука.

Полиция организовала поиски на местности. ФОТО: Politsei