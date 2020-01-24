Полиция призывает добровольцев помочь в поисках пропавшего 28-летнего мужчины

Для тех, кто хочет и может прийти на помощь: сбор состоится 25 января в 10 часов в деревне Пюхасте на перекрестке дорог Оона-Пуртси. Надеть непромокаемую одежду, с собой взять мобильный телефон.

Участковый полицейский Алик Сяде сказал, что хотя полиция получила сообщения о мужчине с похожей внешностью из различных уголков Эстонии, выяснилось при проверке, что речь идет не о разыскиваемом Сийме. В районе деревни Ребасте, где, насколько известно, его видели в последний раз, до сих пор при помощи местных охотников и других добровольцев проверяются различные места от Пикасилла до Палупера, от Рынгу до Пука.

Новая информации, которая могла бы говорить о том, что пропавший может быть жив, к сожалению, в эти дни больше не поступала.

Следует учитывать все-таки возможность, что мужчина может также сознательно скрываться. Если вы заметите соответствующего описанию человека, следует об этом сообщить полиции и самому не вступать с ним в контакт, поскольку с большой вероятностью он имеет при себе легальное огнестрельное оружие.

«В районе Ребасте полиция также получила несколько сообщений, что как 17 января, так и 18 января там видели похожего на Сийма мужчину. Эти сообщения пока до конца невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, поэтому рассматривается возможность, что речь может идти о Сийме, и поиски сфокусированы именно на окрестностях деревни Ребасте», - отметил Сяде.