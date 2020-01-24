«Надо следить за знаками, а не ездить по памяти»: полиция обратила внимание водителей на распространенную ошибку

«Нам поступило несколько сообщений о том, что в Таллинне совершающие поворот налево с улицы Тонди на Таммсааре-теэ не замечают знак "движение по полосам". В итоге — два автомобиля одновременно пытаются уместиться в средней полосе», - говорится в сообщении полиции.

В полиции призывают водителей ездить не по памяти, а следить за знаками, поскольку организация дорожного движения постоянно меняется.

«Садитесь за руль с мыслью, что вы единственный, кто умеет водить, поскольку в окружающих нельзя быть уверенным. Всегда учитывайте возможные ошибки других участников движения, - посоветовали в полиции, а также призывали сообщать о местах, где водители часто совершают ошибки.