«Надо следить за знаками, а не ездить по памяти»: полиция обратила внимание водителей на распространенную ошибку

Центр надзора за дорожным движением сообщил на своей страничке в Facebook, что им поступают сообщения от автомобилистов, жалующихся на участников движения, не умеющих следовать дорожным знакам.
«Нам поступило несколько сообщений о том, что в Таллинне совершающие поворот налево с улицы Тонди на Таммсааре-теэ не замечают знак "движение по полосам". В итоге — два автомобиля одновременно пытаются уместиться в средней полосе», - говорится в сообщении полиции.
В полиции призывают водителей ездить не по памяти, а следить за знаками, поскольку организация дорожного движения постоянно меняется.
«Садитесь за руль с мыслью, что вы единственный, кто умеет водить, поскольку в окружающих нельзя быть уверенным. Всегда учитывайте возможные ошибки других участников движения, - посоветовали в полиции, а также призывали сообщать о местах, где водители часто совершают ошибки.
Комментаторы довольно активно отреагировали на призыв стражей правопорядка. В качестве проблемных мест привели перекресток улицы Ристику и Палдиского шоссе, где при повороте налево не все водители трактуют значение знаков одинаково. По словам комментаторов, похожая картина наблюдается на перекрестке улицы Тоомпеа и бульвара Каарли, а также в районе Пирита, рядом с магазином Selver, где имеется разворот.