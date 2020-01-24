Пт, 24.01.2020
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В армию отправятся 400 срочников: среди них шесть девушек

Срочники.

ФОТО: Ants Liigus

Чуть больше 400 призывников в течение следующей недели должны будут приступить к прохождению срочной службы в рядах эстонской армии.

Большинство из призывников, которые сменят гражданскую одежду на военную форму, будут нести службу в рядах военной полиции, чуть меньше - в подразделениях 1-й и 2-й пехотной бригады, пишет rus.err.ee.

Ожидается, что к службе также приступят шесть девушек.

Согласно постановлению министра обороны, следующий призыв военнообязанных в Силы обороны состоится с 13 по 16 июля.

Всего в этом году к прохождению срочной службы в рядах Сил обороны приступят около 3600 человек.

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