В армию отправятся 400 срочников: среди них шесть девушек

Большинство из призывников, которые сменят гражданскую одежду на военную форму, будут нести службу в рядах военной полиции, чуть меньше - в подразделениях 1-й и 2-й пехотной бригады, пишет rus.err.ee.

Ожидается, что к службе также приступят шесть девушек.

Согласно постановлению министра обороны, следующий призыв военнообязанных в Силы обороны состоится с 13 по 16 июля.