В волости Козе установлен ценовой рекорд: за год средняя цена квартир выросла почти на четверть

В волости Козе, Харьюмаа, средняя цена квадратного метра квартир выросла за год на 23 процента - до 736 евро, анализирует статистику Земельного департамента консультант фирмы 1Partner Маргус Сууманн. Да и сделок купли-продажи квартир в прошлом году состоялось на 15 процентов больше, чем годом ранее. В чем секрет такого роста?
«Высокие цены в Таллинне делают Козе особенно привлекательным для молодых семей, которые нуждаются в большой жилплощади. На статистику повлияло и строительство в поселке Козе новых парных домов, проданные части которых занесены в регистры как квартирная собственность», - сказал Сууманн.
«Наибольшее количество сделок в волости Козе заключили в поселке Козе и в Козе-Ууэмыйза. Немного меньше - в деревнях Арду, Хабая и Ору, - продолжает Сууманн. - Козе-Ууэмыйза - это вообще своеобразный феномен. Там в прошлом году средняя цена квадратного метра квартиры выросла до 833 евро, что на десять процентов больше, чем в волостном центре - Козе. Для этого нет очевидной причины, это небольшое, малонаселенное место, но определенная группа людей хочет жить именно там».
«Жизнь в Козе кипит. Школы не закрываются, увеличивается число детских садов. Похоже, что и у предпринимателей дела идут хорошо: в прошлом году было продано десять объектов промышленной недвижимости и один участок для коммерческого использования. Самый дорогой участок производственной земли продан почти за четверть миллиона евро», - отметил Сууманн.
В 2019 году в волости Козе было совершено 39 сделок с застроенными жильем земельными участками. Самый дорогой дом был продан за 189 000 евро, а самый дешевый - за 2000 евро.