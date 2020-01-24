В Apple объяснили, почему не установят в iPhone разъем USB-C вместо Lightning

Недавно члены Европейского парламента заявили, что хотят законодательно заставить производителей смартфонов устанавливать на все устройства единый разъем для зарядки. Это, конечно, коснется и Apple, телефоны которой оснащены фирменным разъемом Lightning. Однако компания не согласна с мнением парламентариев и не намерена переводить свои устройства на USB-C.
По сути, в Apple повторили то, что говорили уже давно. Представители компании заявили, что регулирование типов разъемов для зарядки пагубно отразится на инновациях и, в целом, нанесет в итоге ущерб потребителю, пишет Ferra.
Apple также сослалась на исследование консалтингового агентства Copenhagen Economics, в котором указано, что ущерб от такого регулирования может составить по крайней мере 1,5 млрд евро.