ГАЛЕРЕЯ ⟩ Синяя гостиная с желтым диваном и розовая спальня: красочная квартира в Нью-Йорке

Девушке, арендующей эту квартиру в Нью-Йорке, попался, похоже, самый лояльный арендодатель в городе. Он разрешил ей полностью перекрасить все стены в доме и максимально проявить фантазию. Вызов был принят, и каждая комната обрела свою цветовую гамму. Все началось с синей гостиной, но такому насыщенному цвету требовался яркий акцент — им стал горчичный диван. В кухне и спальне царит совсем другое настроение. Первая получилась очень свежей и нежной: здесь использован редкий и очень выигрышный травянистый оттенок. А спальня — настоящая страна грез: с принтовыми розовыми обоями, камином и этническими аксессуарами. Квартира с очень сильной энергетикой, браво хозяйке!