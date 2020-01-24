Пт, 24.01.2020
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  • Синяя гостиная с желтым диваном и розовая спальня: красочная квартира в Нью-Йорке

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Синяя гостиная с желтым диваном и розовая спальня: красочная квартира в Нью-Йорке

Вместе с блогом об интерьере Pufik отправляемся в Нью-Йорк: побывать в такой яркой квартире - будто принять лекарство от депрессии!

Девушке, арендующей эту квартиру в Нью-Йорке, попался, похоже, самый лояльный арендодатель в городе. Он разрешил ей полностью перекрасить все стены в доме и максимально проявить фантазию. Вызов был принят, и каждая комната обрела свою цветовую гамму. Все началось с синей гостиной, но такому насыщенному цвету требовался яркий акцент — им стал горчичный диван. В кухне и спальне царит совсем другое настроение. Первая получилась очень свежей и нежной: здесь использован редкий и очень выигрышный травянистый оттенок. А спальня — настоящая страна грез: с принтовыми розовыми обоями, камином и этническими аксессуарами. Квартира с очень сильной энергетикой, браво хозяйке!

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