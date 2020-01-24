Пт, 24.01.2020
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  • Американская чудо-теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Australian Open

Американская чудо-теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Australian Open

Cori Gauff.

ФОТО: LEE JIN-MAN/AP

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2019 года по теннису японка Наоми Осака проиграла американке Кори Гауфф в третьем раунде Australian Open-2020.

Oсака в пятницу уступила 67-й ракете мирового рейтинга 15-летней Гауфф со счетом 3:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Следующей соперницей Гауфф будет победительница матча София Кенин (США, 14) - Чжан Шуай (Китай).

Четвертая ракетка мира 22-летняя Осака в 2019 году победила на Australian Open, переиграв в финале чешку Петру Квитову.

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