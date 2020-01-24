Таллиннский центр переработки отходов повысит цены на вывоз мусора

В муниципальном предприятии объяснили подорожание инфляцией, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей. «Причина заключается в подорожании закупаемых услуг и необходимости повышать зарплаты», - сказала член правления предприятия Керту Тийтсо, добавив, что действующие тарифы были установлены в мае 2017 года, когда предприятие было создано.