Таллиннский центр переработки отходов повысит цены на вывоз мусора

С 1 марта Таллиннский центр вторичной переработки отходов (AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) повысит тарифы на вывоз мусора для своих клиентов.
В муниципальном предприятии объяснили подорожание инфляцией, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей. «Причина заключается в подорожании закупаемых услуг и необходимости повышать зарплаты», - сказала член правления предприятия Керту Тийтсо, добавив, что действующие тарифы были установлены в мае 2017 года, когда предприятие было создано.
Плата за опорожнение стандартного для многоквартирных домов контейнера размером 770-800 литров, которая сейчас составляет 4,5 евро, с 1 марта увеличится до 5,10 евро.
В индивидуальных домах обычно используются контейнеры объемом 240 литров, плата за вывоз мусора из них вырастет с 1,15 до 2,45 евро.