Донна Ротунно. ФОТО: MARK LENNIHAN/AP

На этой неделе в криминальном суде Нью-Йорка начались слушания по самому громкому уголовному делу, связанному с международным движением жертв сексуальных домогательств #MeToo. По совокупности обвинений бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну грозит пожизненное заключение. Несмотря на это, экс-киномагнат выбрал для своей защиты не слишком известного адвоката.

За последние несколько месяцев адвокат Донна Ротунно успела дать десятки интервью американским СМИ. Она выступала в эфире ведущих телеканалов, неизменно выступая с критикой лидеров движения #МeToo. В пространных беседах с журналистами глянцевых изданий юрист настаивала на том, что обвиняемые в совершении сексуальных преступлений тоже имеют право на защиту и справедливый суд.

До мая прошлого года, впрочем, ее имя почти никому не было известно. Как писал журнал Vanity Fair, у ее адвокатской фирмы нет собственного сайта, а для общения с клиентами она иногда пользовалась электронным адресом на портале Yahoo.

Тем не менее, текстовое сообщение, которое Донна Ротунно получила от своего секретаря в мае прошлого года, по ее собственным словам, не стало для нее сюрпризом. Некий мужчина из Нью-Йорка, представившийся адвокатом и другом Харви Вайнштейна, позвонил в ее чикагский офис и попросил связаться с ним «по личному делу, которое может привлечь большое внимание».

«Я занимаюсь именно такими делами», - поясняла она в интервью Vanity Fair.

Сложный клиент

Впервые публичные обвинения в адрес Харви Вайнштейна прозвучали осенью 2017 года, когда газета New York Times и журнал New Yorker опубликовали свидетельства нескольких актрис и сотрудниц голливудских компаний, заявивших, что продюсер в течение как минимум 30 лет использовал свое положение для сексуальных домогательств.

Всего обвинения в сексуальном насилии экс-продюсеру предъявили более 80 женщин. Именно эти заявления и привели к созданию международного движения жертв сексуальных домогательств #MeeToo и основанного в Голливуде движения против харрасмента на рабочем месте Time's Up. В суде против бывшего голливудского продюсера заявительниц представляет адвокат из Калифорнии Глория Аллред, которая участвовала в создании движения #MeToo. Ее теперешнюю оппонентку в зале судебных заседаний Донну Ротунно в американских СМИ обычно представляют, как «Анти-Глорию».

Харви Вайнштейн. ФОТО: Mary Altaffer/AP

В мае 2018 года Харви Вайнштейн добровольно сдался властям и был арестован. В ходе судебных слушаний, которые начались в январе этого года, будут рассмотрены обвинения, с которыми выступила бывшая помощница продюсера Мими Халеи, заявившая, что он принудил ее к оральному сексу в своем доме в нью-йоркском районе Сохо в 2006 году. Имя еще одной заявительницы не раскрывается, и в документах следствия она фигурирует, как CW-1 (Court Witness-1 - Судебный свидетель-1). По ее утверждению, Вайнштейн изнасиловал ее в номере отеля DoubleTree на Манхэттене в 2013 году.

Пока экс-продюсеру предъявлены обвинения по пяти пунктам «преступных сексуальных посягательств». Ожидается, что кроме двух свидетельниц, выступающих в суде, еще как минимум четыре женщины дадут показания во время слушаний против бывшего киномагната.

Сам Вайнштейн и команда его защитников эти обвинения неизменно отрицают, настаивая, что все было по взаимному согласию.

После предъявления обвинения экс-продюсер был освобожден из-под стражи под залог в 1 млн долларов. В конце 2019 года по решению судьи этот залог был увеличен до 2 млн, после того как Харви Вайнштейна уличили в нарушении правил ношения электронного браслета.

Куда более серьезной проблемой, правда, для него стали отношения с адвокатами. По сообщениям американских СМИ, выйдя под залог, экс-продюсер требовал от своих защитников круглосуточного внимания и постоянно засыпал их сообщениями электронной почты. Один из наиболее известных адвокатов в США Бенджамен Брафман, входивший в юридическую команду Вайнштейна, заявил журналу Esquire, что его клиент «постоянно шастал» по офису адвоката, донимая своего защитника беспрерывными расспросами.

Еще один адвокат экс-киномагната, профессор юридического факультета Гарвардского университета Рон Салливан попросил об увольнении после того, как учебное заведение отказалось назначить его деканом. Причиной стали массовые протесты студентов, выражавших недовольство его участием в защите Вайнштейна.

Защитник Хосе Баез официально обратился к судье с просьбой отстранить его от процесса, сославшись на то, что ему попался «неоправданно сложный» клиент. После того как его ходатайство было одобрено, адвокат заявил журналистам, что «испытывает такие же чувства, как будто выиграл лотерею». Потом, правда, юрист добавил, что «просто пошутил».

Донна Ротунно прилетела в Нью-Йорк через несколько дней после того, как получила сообщение от друга экс-продюсера, и встретилась с Вайнштейном в его офисе в центре Манхэттена.

«Меня удивило то, что именно для него имело значение, - рассказала она журналу Vanity Fair. - Он сказал мне: „Похоже, что вы очень хороший человек“. Это действительно для него было важно».

Вайнштейн предложил чикагскому адвокату возглавить команду его защитников, сообщив, что она может уволить любого из них, взяв взамен собственных юристов.

Первая встреча с новым клиентом, как писал Vanity Fair, продолжалась восемь часов. Уже через неделю Донна Ротунно опубликовала в журнале Newsweek колонку, в которой утверждала, что активисты движения #MeToo и журналисты не оставили бывшему киномагнату шанса на честный и беспристрастный суд. По ее мнению, Харви Вайнштейн стал жертвой «односторонней и пристрастной медиа-атаки», а уголовное дело против экс-продюсера должно заставить насторожиться «всех братьев, сыновей и отцов в стране». «Ничто не гарантирует, что вы не станете следующими, - написала она. - Задолго до того, как вы предстанете перед судьей, предъявленные вам обвинения могут разрушить вашу репутацию и испортить вам жизнь».

«Мужчины считают, что это им поможет»

В нью-йоркском криминальном суде адвокат из Чикаго впервые появилась в августе прошлого года и сразу стала сенсацией. Газета New York Times посвятила отдельный абзац одежде нового защитника голливудского экс-продюсера: черная юбка в геометрических узорах от Salvatore Ferragamo, строгая блузка, дорогая кожаная сумка и туфли от Jimmy Choo. На шее у адвоката красовалась скромная золотая цепочка с подвеской с надписью «Не виновен» (Not Guilty).

Судебный процесс Харви Вайнштейна. ФОТО: JANE ROSENBERG/REUTERS

Сама Донна Ротунно объяснила свой внешний вид кратко: «Присяжные уважают людей, которые гордятся тем, как они одеваются».

Куда большее внимание, правда, привлекли первые заявления адвоката. Она сообщила, что активисты движения #MeToo сделали опасным обычное общение между мужчиной и женщиной. «Жаль, что мужчины сейчас должны переживать из-за того, что они делают комплименты и пытаются угодить женщинам», - уточнила она.

В одном из интервью Донна Ротунно посчитала нужным пояснить, почему ее не устраивает движение, объединившее десятки тысяч женщин по всему миру.

«У нас есть 500 позитивных примеров того, что принесло это движение, и один негативный пример - у вас отбирают право на непредвзятый суд, честное рассмотрение дела и презумпцию невиновности, - сказала адвокат. - С моей точки зрения, все эти хорошие вещи не могут перевесить одну плохую. Не может быть движения, которое отказывает нам в наших фундаментальных правах».

Донна Ротунно выросла в пригороде Чикаго, Уитоне, и, по ее собственным словам, с детства мечтала о карьере адвоката. Она училась в местном католическом колледже, а затем получила диплом юриста в колледже Chicago-Kent. Карьеру начала в прокуратуре округа Кук, три года работала помощником прокурора штата Иллинойс, но в 2003 году решила покинуть государственную службу, перейдя на работу в частную адвокатскую фирму. Спустя два года, в возрасте 29 лет, Донна Ротунно открыла собственную юридическую практику.

Выбранная ею специализация поначалу вызвала удивление у ее бывших коллег.

«Она решила сделать то, что большая часть женщин предпочитает не делать», - заметил в интервью New York Times бывший судья Дэвид Эриксон, в свое время дававший советы будущему адвокату Харви Вайнштейна.

Сама Ротунно, правда, утверждает, что никогда не собиралась специализироваться на защите насильников и обвиняемых в сексуальных преступлениях.

«Просто так получилось, - рассказала она журналу Vanity Fair. - Будучи женщиной-адвокатом, я получаю много подобных звонков. Я думаю, что мужчины считают, что это им поможет. Так что вы берете одно дело, выигрываете его, потом берете следующее и его выигрываете тоже, и после этого у вас просто появляется репутация и люди начинают вам звонить».

По сообщениям прессы, только за последние 15 лет адвокат провела около 40 судебных процессов, связанных с сексуальным насилием, став самой результативной женщиной-юристом в США, специализирующейся на этом виде преступлений. В числе ее клиентов - бывший игрок профессиональной футбольной команды Chicago Bears Шон Гейл, обвиненный в убийстве своей подруги, модный дизайнер Эльхаджи «Хадж» Гайи, которого обвиняли в изнасиловании, известный адвокат Стэнли Сталлворс, представший перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к мужчине в состоянии опьянения, и многие другие. Все они были оправданы в суде.

Одновременно 44-летняя Донна Ротунно выступает в качестве консультанта на процессах по делам об обвинениях против известных личностей и профессиональных спортсменов. Имена таких клиентов она предпочитает не разглашать.

«Если в новостях в Чикаго упоминают любой процесс, связанный с обвинениями известных людей в сексуальных преступлениях, то, скорее всего, эти люди мне звонили», - заметила она в разговоре с журналом Chicago.

Донна Ротунно. ФОТО: JOHANNES EISELE/AFP

В прошлом году, еще до того как Ротунно стала представлять интересы Вайнштейна, именно этот журнал впервые сделал большое интервью с адвокатом. В разговоре с журналистами она не стала скрывать, в чем именно заключается ее преимущество.

«Во время перекрестного допроса женщины-заявительницы в зале суда я могу позволить себе куда больше, чем адвокат-мужчина, - сообщила она. - Он может быть прекрасным адвокатом, но если он будет так же злобно нападать на эту женщину, как и я, он будет выглядеть насильником. Если я сделаю то же самое, никто даже не поднимет глаза. И все это действует очень эффективно».

Однако представительница потерпевших в деле Вайнштейна - Глория Аллред - обвинила Ротунну в «травле» женщин, выступивших против Вайнштейна. «Я не считаю яростное нападение на жертву [насилия], дающую показания, оправданным», - сказала она.

Донна Ротунно считает, что некоторые принципы, провозглашенные активистами движения #MeToo, нарушают базовые правила справедливого суда - например, то, что женщинам, заявляющим о сексуальном насилии, нужно безоговорочно верить.

«Если я приду в полицейский участок и скажу: „Джон Д. продал мне девять килограммов кокаина“, но у меня нет кокаина, у меня нет денег и нет никаких доказательств, что мы вообще общались, - объяснила Ротунно в интервью журналу Chicago, - полиция сразу скажет: „Вы сошли с ума, до свидания“. Но если я приду к ним и скажу, что Джон Д. меня изнасиловал, то они не зададут мне больше никаких вопросов».

В деле Харви Вайнштейна Донна Ротунно и другие адвокаты намерены применить ту же испытанную тактику. По сообщениям американских СМИ, команда защитников намерена заявить в суде, что все сексуальные контакты между экс-продюсером и его жертвами происходили по обоюдному согласию, а в качестве доказательства уже обратились к судье с просьбой приобщить к делу электронную переписку Вайнштейна и двух заявительниц.

«Прокуроры хотят сказать, что Харви Вайнштейн располагал огромным влиянием и мог получить все, что он хотел, - рассуждала Ротунно в интервью американским СМИ минувшей осенью. - Я смотрю на это с другой точки зрения. Я вижу Харви Вайнштейна и говорю: Харви Вайнштейн был человеком, у которого были ключи от замка, куда хотел попасть каждый. И все, что люди делали, это использовали его, использовали и использовали».

Донна Ротунно, правда, признает, что далеко не все ее клиенты были невиновны. Согласно ее подсчетам, 20% из них совершили сексуальные преступления, 20% - не совершали ничего противозаконного, а 60% - могли нарушить закон, но для доказательства этого так и не было собрано достаточно улик.

В интервью журналу Chicago она признала, что тем не менее готова защищать в суде даже тех, кто, по ее мнению, совершил «самые ужасные преступления». Единственные клиенты, которым она когда-либо отказывала, это обвиняемые в сексуальных преступлениях против детей.