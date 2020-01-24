Меняет ли время тех самых трех сестер? Театр «Ванемуйне» ставит балет по Чехову

Хореограф-постановщик Марика Айдла погрузит зрителя в мир чеховского реализма, где на фоне бытовой и рутинной жизни центральную роль играет человеческая душа. Бесконечно длинные диалоги героев кричат о недопонимании и глухоте героев, и если диалоги убрать, остается лишь голая душа, чувства которой красочно передадут танцовщики. На сцене можно будет увидеть артистов балета, играющих на музыкальных инструментах, поющих песни на русском языке, страстные поцелуи и нескучную интерпретацию скучной чеховской бытовой жизни.

В этой истории нет места наигранным эмоциям и утрированным движениям. Всю трагичность положения постановщик Марика Айдла передает посредством пластики, хореографических находок, тонкости прямоты жестов и естественного языка тела каждого танцовщика.

– Марика, почему ваш выбор остановился на Чехове и именно на пьесе «Три сестры»?

– Мне близка русская тема, и в этой пьесе меня зацепила чеховская человечность. Он не рассказывает о сверхъестественном, он берет жизнь обычного человека и показывает все его плюсы и минусы, поэтому характеры, созданные Чеховым, не умирают. Что может случиться с людьми, когда они познают любовь или неверность? Меня это заинтересовало, показалось, что это можно выразить в танце.

– Что эта старая история может дать сегодняшнему зрителю?

– Людям присуще создавать себе идеал и бесконечно стремиться к лучшей жизни, но кто сказал, что там будет лучше? Будь осторожен с тем, чего желаешь, можно навсегда потерять то, что имеешь. Героиня Наталья выгнала сестер из дома. Что станет с ними дальше, неясно. «Кто знает, кто знает», – говорит одна из сестер в конце пьесы. Все выставлены! Пожалуйста, идите! А пойдут ли? Хочу, чтобы у зрителя сложилось личное отношение к тому, что он видит на сцене, чтобы в каких-то моментах этой истории он нашел себя.

– У вас в труппе есть иностранцы. Как вы объясняете им специфику чеховских героев?

– У Чехова все герои очень разные, поэтому нам важно создать правильные образы. Тратим много времени на подробное объяснение артистам всех эмоций, мотивов и душевного состояния каждого героя. Поскольку у Чехова большую роль играют детали, прорабатывая каждое движение, наполняем его прямым смысловым содержанием, что очень помогает танцовщикам в работе над своей ролью.

– Почему в спектакле вместо профессиональных певцов и музыкантов вы решили использовать артистов балета?

– Возвращаемся опять же к человеку. Это все присуще ему. Неважно, как они это делают, потому что в обычной жизни не всегда люди хорошо поют и не все умеют играть на инструментах. Конечно, танцоры восприняли это как вызов, но они регулярно репетируют и у них пение и музицирование достаточно хорошо получается.

– Вы используете традиционные решения без каких-либо кричащих визуальных, концептуальных и подобных популярных приемов. Почему?

– Не очень люблю все это. Иначе было бы слишком много информации. Если мы говорим о Чехове, то базовый материал богат сильнейшим содержанием. Пьеса говорит о человеке, на мой взгляд, рядом с которым не место излишним техническим эффектам, потому что они отвлекают внимание от самого главного. Как в жизни, так и в искусстве сам по себе человек очень важен для меня. Я люблю людей. Люблю наблюдать и изучать их. Думаю, я смогла передать это в спектакле.

Премьера спектакля состоится 1 февраля в малом доме театр «Ванемуйне».