Меняет ли время тех самых трех сестер? Театр «Ванемуйне» ставит балет по Чехову
На репетициях балетного спектакля «Их было три сестры» можно было услышать замечание постановщика танцорам «меньше драмы!», однако спектакль наполнен ею, и она реалистична. Первого февраля на сцене театра «Ванемуйне» состоится премьера балета по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры».
Хореограф-постановщик Марика Айдла погрузит зрителя в мир чеховского реализма, где на фоне бытовой и рутинной жизни центральную роль играет человеческая душа. Бесконечно длинные диалоги героев кричат о недопонимании и глухоте героев, и если диалоги убрать, остается лишь голая душа, чувства которой красочно передадут танцовщики. На сцене можно будет увидеть артистов балета, играющих на музыкальных инструментах, поющих песни на русском языке, страстные поцелуи и нескучную интерпретацию скучной чеховской бытовой жизни.
В этой истории нет места наигранным эмоциям и утрированным движениям. Всю трагичность положения постановщик Марика Айдла передает посредством пластики, хореографических находок, тонкости прямоты жестов и естественного языка тела каждого танцовщика.
– Марика, почему ваш выбор остановился на Чехове и именно на пьесе «Три сестры»?
– Мне близка русская тема, и в этой пьесе меня зацепила чеховская человечность. Он не рассказывает о сверхъестественном, он берет жизнь обычного человека и показывает все его плюсы и минусы, поэтому характеры, созданные Чеховым, не умирают. Что может случиться с людьми, когда они познают любовь или неверность? Меня это заинтересовало, показалось, что это можно выразить в танце.
– Что эта старая история может дать сегодняшнему зрителю?
– Людям присуще создавать себе идеал и бесконечно стремиться к лучшей жизни, но кто сказал, что там будет лучше? Будь осторожен с тем, чего желаешь, можно навсегда потерять то, что имеешь. Героиня Наталья выгнала сестер из дома. Что станет с ними дальше, неясно. «Кто знает, кто знает», – говорит одна из сестер в конце пьесы. Все выставлены! Пожалуйста, идите! А пойдут ли? Хочу, чтобы у зрителя сложилось личное отношение к тому, что он видит на сцене, чтобы в каких-то моментах этой истории он нашел себя.
– У вас в труппе есть иностранцы. Как вы объясняете им специфику чеховских героев?
– У Чехова все герои очень разные, поэтому нам важно создать правильные образы. Тратим много времени на подробное объяснение артистам всех эмоций, мотивов и душевного состояния каждого героя. Поскольку у Чехова большую роль играют детали, прорабатывая каждое движение, наполняем его прямым смысловым содержанием, что очень помогает танцовщикам в работе над своей ролью.
– Почему в спектакле вместо профессиональных певцов и музыкантов вы решили использовать артистов балета?
– Возвращаемся опять же к человеку. Это все присуще ему. Неважно, как они это делают, потому что в обычной жизни не всегда люди хорошо поют и не все умеют играть на инструментах. Конечно, танцоры восприняли это как вызов, но они регулярно репетируют и у них пение и музицирование достаточно хорошо получается.
– Вы используете традиционные решения без каких-либо кричащих визуальных, концептуальных и подобных популярных приемов. Почему?
– Не очень люблю все это. Иначе было бы слишком много информации. Если мы говорим о Чехове, то базовый материал богат сильнейшим содержанием. Пьеса говорит о человеке, на мой взгляд, рядом с которым не место излишним техническим эффектам, потому что они отвлекают внимание от самого главного. Как в жизни, так и в искусстве сам по себе человек очень важен для меня. Я люблю людей. Люблю наблюдать и изучать их. Думаю, я смогла передать это в спектакле.
Премьера спектакля состоится 1 февраля в малом доме театр «Ванемуйне».
Сценарий: Хелена Мерзин, Марика Айдла
Постановщик-хореограф: Марика Айдла
Режиссер: Хелена Мерзин
Оформление: Марья Меэру
Художник по костюмам: Герли Тинн
Музыкальное оформление: Элe Сoнн, Марика Айдла
Видео-оформление: Янек Саволайнен
Световое оформление: Имби Мяльк
В ролях: Мария Энгель, Раминта Руджионите Джордан, Лаура Куин, Хейли Джин Блэкберн, Юкико Янаги, Оливия Ленссенс, Сайлас Стаббс, Уолтер Айзексон, Джорджия Тони Хиркяс, Арианна Марчиори, Янек Саволайнен, Джо Хо Ли, Гус Апчёрч, Ален Диву, Александр Герман Дрю, Мэтью Джордан, Бенджамин Киприанос, Эндро Роозимяэ и другие.