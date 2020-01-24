Еврокомиссия обязала эстонскую фирму вернуть государству 1,2 млн евро

Еще в 2000 году Министерство сельского хозяйства сдало предприятию в аренду сроком на 25 лет земельные участки. Расследование Еврокомиссии показало, что аренда земли представляла собой запрещенную государственную помощь, потому что арендная плата, выплачиваемая фирмой Tartu Agro, была и остается ниже рыночной цены.

По оценке Еврокомиссии, тем самым компания Tartu Argo получала неоправданное преимущество перед конкурентами, поэтому в ближайшем будущем компании придется вернуть незаконно полученное преимущество, которое европейские чиновники оценили в 1,2 млн евро, однако точная сумма, подлежащая возврату, должна быть определена Эстонией в соответствии с методологией, изложенной в решении Европейской комиссии.