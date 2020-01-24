Картина дня: наркоприключение эстонской яхты, акция на опасной улице и банковские мытарства нерезидентов

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
Незабываемая туристическая поездка: на Тенерифе к эстонской яхте прибило ящики с наркотиками
Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы. Оказалось, что в них было почти полтонны гашиша. Читать дальше...
Лежащий человек и лужи крови: на пешеходном переходе в Таллинне появились пугающие дорожные знаки
Сегодня в Таллинне возле дома на улице Эндла,90 в ходе акции на пешеходном переходе появились дополнительные дорожные знаки, на которых был изображен пешеходный переход с лежащим в луже крови человеком. Акцию организовали работающие рядом люди, которые почти каждую неделю видят, как люди на опасном пешеходном переходе попадают под машины. Читать далее...
Подозрительная фура мчалась по шоссе Таллинн-Нарва: бдительный водитель позвонил в полицию, и не зря
В среду, 22 января, бдительный человек позвонил в Центр тревоги и сообщил, что по дороге из Таллинна в Нарву фуру странно бросает из стороны в сторону, сообщает в Facebook Йыхвиское отделение полиции. Полицейский патруль отправился проверить эту информацию. Как выяснилось, за рулем был нетрезвый мужчина в возрасте 55 лет. Читать далее...
Борьба эстонских банков с отмыванием денег ставит бизнесменов-нерезидентов в безвыходную ситуацию
Нерезиденты все чаще сталкиваются в Эстонии с отказом при попытке открыть коммерческий банковский счет. При этом, хотя у банков действуют отнюдь не малые прейскуранты на рассмотрение заявлений, даже уплата круглых сумм не дает ходатайствующим никаких гарантий. Читать далее...
Защитники животных нашли мужчину, который бросил кота на Таллиннском автовокзале
16 декабря ранним утром мужчина средних лет бросил на Таллиннском автовокзале своего кота, попытавшись сначала запереть его в автоматической камере хранения. На данный момент личность этого мужчины установлена, а кот нашел себе настоящий дом и любящих хозяев. Читать далее...
Государство планирует ввести новые наказания для водителей-выпивох
Нарушителю можно на год вменить обязанность трезвости, исполнение которой будет контролировать уголовный надзирающий, без предупреждения используя предназначенный для этого прибор. Читать далее...
Эстонская фирма пытается вытянуть из обанкротившегося российского завода миллионы
В прошлом году российскую общественность потряс скандал вокруг нефтепровода «Дружба». Теперь эстонская фирма, связанная с его ключевыми фигурами, под управлением нового собственника пытается получить от обанкротившегося завода по рафинированию нефти свыше 1,1 млрд рублей, т.е. около 16,4 миллиона евро. Читать далее...
Солнечную субботу омрачит штормовой ветер
Эстония остается во власти атлантических циклонов один из который перемещается через север Финляндии на юго-восток. Читать далее...
Юферева-Скуратовски: не молчите о домогательствах и не бойтесь последствий!
В последнее время тема равноправия полов и обвинений в домогательствах вновь оказалась в центре внимания СМИ. Как относятся к этой проблеме женщины-политики? В студию Rus.Postimees приглашена депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски. Смотрите интервью в записи!
Видео: Отть Тянак попал в жуткую аварию и закончил выступления на Ралли Монте-Карло
На стартовавшем первом этапе чемпионата мира по ралли действующий чемпион мира, Отть Тянак, прекратил выступления уже во второй день Ралли Монте-Карло. Читать далее...
Кертту Кирьянен: когда прекратят обвинять жертву?
Стыд. Каждый человек испытывал это чувство. Ребенком, когда разбил кружку. Позже в школе, когда не смог ответить у доски. Взрослым, когда должен был прийти на важную встречу, но проспал, пишет в Postimees журналист Кертту Кирьянен.
Fermi Energia завершила первичные исследования и начинает выбирать место под мини-АЭС
Компания Fermi Energia, разрабатывающая проект строительства в Эстонии небольшой атомной электростанции, в первый год деятельности завершила первичные исследования и теперь приступит к выбору места для возможного строительства электростанции. Читать далее...
Проверьте свою почту: 5000 жителей Эстонии получат предупреждение от Налогового департамента
Налогово-таможенный департамент сегодня отправит письма более 5000 людям, которые в течение последних четырех лет от продажи недвижимости или за сдачу квартиры предположительно получили доход, но не задекларировали его и не заплатили налог с полученной суммы. Читать далее...
Судебный исполнитель выставил на продажу грубо нарушившую закон компанию
Судебный исполнитель выставил на продажу оставшуюся в апреле прошлого года без лицензии компанию AS Talveaed, которая одновременно являлась и платежной платформой, и рестораном. Этот объект недвижимости находится в Виймси и его начальная цена - 868 725 евро. Читать далее...
Еврокомиссия обязала эстонскую фирму вернуть государству 1,2 млн евро
Согласно решению Европейской комиссии, предприятие Tartu Agro (эстонская частная компания по производству молока, мяса и круп) должно выплатить государству 1,2 миллиона евро, поскольку, по оценке чиновников Брюсселя, компания получила запрещенную государственную помощь. Читать далее...
В Финляндии госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
В Финляндии приехавшие из китайского города Ухань туристы обратились в местную поликлинику из-за симптомов гриппа. Читать далее...