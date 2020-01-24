Картина дня: наркоприключение эстонской яхты, акция на опасной улице и банковские мытарства нерезидентов

Незабываемая туристическая поездка: на Тенерифе к эстонской яхте прибило ящики с наркотиками

Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы. Оказалось, что в них было почти полтонны гашиша. Читать дальше...

Лежащий человек и лужи крови: на пешеходном переходе в Таллинне появились пугающие дорожные знаки

Сегодня в Таллинне возле дома на улице Эндла,90 в ходе акции на пешеходном переходе появились дополнительные дорожные знаки, на которых был изображен пешеходный переход с лежащим в луже крови человеком. Акцию организовали работающие рядом люди, которые почти каждую неделю видят, как люди на опасном пешеходном переходе попадают под машины. Читать далее...

Подозрительная фура мчалась по шоссе Таллинн-Нарва: бдительный водитель позвонил в полицию, и не зря

В среду, 22 января, бдительный человек позвонил в Центр тревоги и сообщил, что по дороге из Таллинна в Нарву фуру странно бросает из стороны в сторону, сообщает в Facebook Йыхвиское отделение полиции. Полицейский патруль отправился проверить эту информацию. Как выяснилось, за рулем был нетрезвый мужчина в возрасте 55 лет. Читать далее...

Борьба эстонских банков с отмыванием денег ставит бизнесменов-нерезидентов в безвыходную ситуацию

Нерезиденты все чаще сталкиваются в Эстонии с отказом при попытке открыть коммерческий банковский счет. При этом, хотя у банков действуют отнюдь не малые прейскуранты на рассмотрение заявлений, даже уплата круглых сумм не дает ходатайствующим никаких гарантий. Читать далее...

Защитники животных нашли мужчину, который бросил кота на Таллиннском автовокзале

16 декабря ранним утром мужчина средних лет бросил на Таллиннском автовокзале своего кота, попытавшись сначала запереть его в автоматической камере хранения. На данный момент личность этого мужчины установлена, а кот нашел себе настоящий дом и любящих хозяев. Читать далее...

Государство планирует ввести новые наказания для водителей-выпивох

Нарушителю можно на год вменить обязанность трезвости, исполнение которой будет контролировать уголовный надзирающий, без предупреждения используя предназначенный для этого прибор. Читать далее...

Эстонская фирма пытается вытянуть из обанкротившегося российского завода миллионы

В прошлом году российскую общественность потряс скандал вокруг нефтепровода «Дружба». Теперь эстонская фирма, связанная с его ключевыми фигурами, под управлением нового собственника пытается получить от обанкротившегося завода по рафинированию нефти свыше 1,1 млрд рублей, т.е. около 16,4 миллиона евро. Читать далее...

Солнечную субботу омрачит штормовой ветер

Эстония остается во власти атлантических циклонов один из который перемещается через север Финляндии на юго-восток. Читать далее...

Юферева-Скуратовски: не молчите о домогательствах и не бойтесь последствий!