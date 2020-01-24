Картина дня: ужесточение наказаний для водителей-выпивох, Отть Тянак попал в жуткую аварию и требование Еврокомиссии

Государство планирует ввести новые наказания для водителей-выпивох

Нарушителю можно на год вменить обязанность трезвости, исполнение которой будет контролировать уголовный надзирающий, без предупреждения используя предназначенный для этого прибор. Читать далее...

Эстонская фирма пытается вытянуть из обанкротившегося российского завода миллионы

В прошлом году российскую общественность потряс скандал вокруг нефтепровода «Дружба». Теперь эстонская фирма, связанная с его ключевыми фигурами, под управлением нового собственника пытается получить от обанкротившегося завода по рафинированию нефти свыше 1,1 млрд рублей, т.е. около 16,4 миллиона евро. Читать далее...

Солнечную субботу омрачит штормовой ветер

Эстония остается во власти атлантических циклонов один из который перемещается через север Финляндии на юго-восток. Читать далее...

Юферева-Скуратовски: не молчите о домогательствах и не бойтесь последствий!

В последнее время тема равноправия полов и обвинений в домогательствах вновь оказалась в центре внимания СМИ. Как относятся к этой проблеме женщины-политики? В студию Rus.Postimees приглашена депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски. Смотрите интервью в записи!

Видео: Отть Тянак попал в жуткую аварию и закончил выступления на Ралли Монте-Карло

На стартовавшем первом этапе чемпионата мира по ралли действующий чемпион мира, Отть Тянак, прекратил выступления уже во второй день Ралли Монте-Карло. Читать далее...

Кертту Кирьянен: когда прекратят обвинять жертву?

Стыд. Каждый человек испытывал это чувство. Ребенком, когда разбил кружку. Позже в школе, когда не смог ответить у доски. Взрослым, когда должен был прийти на важную встречу, но проспал, пишет в Postimees журналист Кертту Кирьянен.

Fermi Energia завершила первичные исследования и начинает выбирать место под мини-АЭС

Компания Fermi Energia, разрабатывающая проект строительства в Эстонии небольшой атомной электростанции, в первый год деятельности завершила первичные исследования и теперь приступит к выбору места для возможного строительства электростанции. Читать далее...

Проверьте свою почту: 5000 жителей Эстонии получат предупреждение от Налогового департамента

Налогово-таможенный департамент сегодня отправит письма более 5000 людям, которые в течение последних четырех лет от продажи недвижимости или за сдачу квартиры предположительно получили доход, но не задекларировали его и не заплатили налог с полученной суммы. Читать далее...

Судебный исполнитель выставил на продажу грубо нарушившую закон компанию

Судебный исполнитель выставил на продажу оставшуюся в апреле прошлого года без лицензии компанию AS Talveaed, которая одновременно являлась и платежной платформой, и рестораном. Этот объект недвижимости находится в Виймси и его начальная цена - 868 725 евро. Читать далее...

Еврокомиссия обязала эстонскую фирму вернуть государству 1,2 млн евро

Согласно решению Европейской комиссии, предприятие Tartu Agro (эстонская частная компания по производству молока, мяса и круп) должно выплатить государству 1,2 миллиона евро, поскольку, по оценке чиновников Брюсселя, компания получила запрещенную государственную помощь. Читать далее...

В Финляндии госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус