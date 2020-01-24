Борьба эстонских банков с отмыванием денег ставит бизнесменов-нерезидентов в безвыходную ситуацию

Профессор Стокгольмской школы экономики Петер Зашев, преподающий в том числе в Эстонии, зарегистрировал в эстонском бизнес-регистре новую фирму под стартап-идею. Проблемы начались, когда потребовалось открыть для нее счет.

Сначала в открытии бизнес-счета ему отказал Swedbank. По словам Зашева, решение об отказе было принято после двухминутной беседы по телефону с формулировкой "мало пользы для эстонской экономики". "Как банк за две минуты успел проанализировать пользу, для меня осталось загадкой", - говорит Зашев.

Он попробовал задействовать личные связи, после чего банк повторно рассмотрел его просьбу. Оценка заявления обошлась ему в 200 евро, но как предупредили в банке, без гарантии результата.

"Я им заплатил в пятницу утром 200 евро за "расширенную проверку" моей просьбы, а в понедельник к полудню они уже готовы с отрицательным ответом. Мало того, теперь для того чтобы получить назад уставной капитал от 2500 евро, который лежит у них, надо попросить согласие суда", - сокрушается Петер.

Тогда он обратился в банк Luminor и тоже получил отказ. Теперь с аргументом: "деятельность компании не соответствует стратегии банка". "Какая у них стратегия - не объяснили, почему не отвечает - тоже", - отмечает Зашев.

В случае с Luminor он заполнил заявление по интернету, но стандартная форма банка не предусматривает возможности рассказать о деятельности фирмы более подробно. "А для личной встречи, написали они, у них нет времени, и в ней нет надобности", - добавил Зашев.

SEB и вовсе известил предпринимателя о том, что обработка документов нерезидентов обойдется в 500 евро, эта сумма также остается у банка вне зависимости от принятого решения.

Банк CООP назвал цену в 200 евро, при этом работник банка в телефонном разговоре признала, что правила у банков одинаковые - и если какие-то уже отказали, вероятность положительного решения в СООР также очень невысока.

"Единственная хорошая новость дня: TBB запросил больше информации о том, что за фирма и что за проект. Нельзя сказать, что развитие событий многообещающее, но не отказ и не 200 евро", - заметил Зашев.

С похожими проблемами столкнулся и другой предприниматель, обратившийся в Rus.Postimees. "Мы - международная компания, работающая в ОАЭ и в России. Выбрали для третьей фабрики Эстонию и хотели бы работать в Эстонии и Финляндии. Но столкнулись с проблемой при попытке открыть расчетный счет для нерезидентов", - рассказал Ринат.

По его словам, сначала он обратился в банк SEB. Заполнил форму на сайте и через день получил письмо, которое гласило: платите 500 евро, и ваши документы будут рассматривать, но в случае отрицательного решения деньги возврату не подлежат.