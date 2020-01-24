Ралли "Дакар" унесло еще одну человеческую жизнь

Стравер во время этапа упал с дюны. В течение десяти минут у 48-летнего мотогонщика отсутствовало сердцебиение. Также у Стравера был сломан один из шейных позвонков. После того, как врачи оказали ему помощь на месте аварии, он был доставлен в больницу на вертолете.