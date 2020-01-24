Пт, 24.01.2020
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Ралли "Дакар" унесло еще одну человеческую жизнь

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер, находившийся в критическом состоянии после аварии на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии, скончался, сообщает Р-Спорт.

Стравер во время этапа упал с дюны. В течение десяти минут у 48-летнего мотогонщика отсутствовало сердцебиение. Также у Стравера был сломан один из шейных позвонков. После того, как врачи оказали ему помощь на месте аварии, он был доставлен в больницу на вертолете.

В среду Стравер был перевезен в Нидерланды, в ночь на пятницу он скончался.

Ранее на "Дакаре" погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш после падения во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда.

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