Ралли "Дакар" унесло еще одну человеческую жизнь

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер, находившийся в критическом состоянии после аварии на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии, скончался, сообщает Р-Спорт.
Стравер во время этапа упал с дюны. В течение десяти минут у 48-летнего мотогонщика отсутствовало сердцебиение. Также у Стравера был сломан один из шейных позвонков. После того, как врачи оказали ему помощь на месте аварии, он был доставлен в больницу на вертолете.
В среду Стравер был перевезен в Нидерланды, в ночь на пятницу он скончался.
Ранее на "Дакаре" погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш после падения во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда.