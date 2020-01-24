Минфин ошибся в прогнозах: алкогольный акциз снизился на 25%, а цены на водку - всего на 11

Согласно анализу Министерства финансов, снижение акцизных сборов летом на 25% повлияло на цены на пиво, но не оказало особого влияния на цену крепких алкогольных напитков, сообщает портал новостей ERR.
"К настоящему времени снижение акциза достигло розничных цен, которые снизили индекс потребительских цен на 0,3 процентных пункта. По данным Департамента статистики Эстонии, за пять месяцев цены на водку снизились на 11,6 процента, а на пиво - на 8 процентов», - сказал официальный представитель Министерства финансов Отт Хейнапуу.
«Падение цен на легкий алкоголь - например, пиво - соответствовало прогнозу Министерства финансов, но падение цен на крепкий алкоголь было более скромным, чем ожидал Минфин", - добавил Хейнапуу.
В то же время, в соответствии с ожиданиями министерства увеличился объем декларируемого алкоголя, в основном из-за приграничной торговли.