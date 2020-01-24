Минфин ошибся в прогнозах: алкогольный акциз снизился на 25%, а цены на водку - всего на 11

"К настоящему времени снижение акциза достигло розничных цен, которые снизили индекс потребительских цен на 0,3 процентных пункта. По данным Департамента статистики Эстонии, за пять месяцев цены на водку снизились на 11,6 процента, а на пиво - на 8 процентов», - сказал официальный представитель Министерства финансов Отт Хейнапуу.