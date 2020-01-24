Дом друзей Собянина: российские чиновники получают в подарок квартиры в элитном доме,

Речь идет о квартирах в доме по адресу Большой Николоворобинский переулок, 10. В 2002 году в мэрии решили построить на этом участке доходный дом: квартиры в нем должны были сдаваться в аренду, а доходы от сдачи предполагалось направлять в городской бюджет. Шестиэтажный дом на 47 квартир был построен в том же году за 12,3 млн долларов, а элитное жилье снимали иностранные бизнесмены и дипломаты. В последних объявлениях на сайтах агентств недвижимости, квартиры сдавались за 100–200 тыс. рублей в месяц.

Как выяснили журналисты, с 2013 по 2018 годы компания «Мосжилкомплекс» (подчиняется властям Москвы), на балансе которой находится элитный дом, передала городу 15 квартир в доме, и сейчас все они находятся в частной собственности. В основном сделки были оформлены по договорам купли-продажи, но в открытых источниках найти эти договоры невозможно. Оставшиеся квартиры пока что принадлежат городу, но больше не сдаются в аренду.

По словам источника в мэрии, снять или даже получить квартиру в Большом Николоворобинском переулке все же можно, но сделать это могут только определенные люди. «Сама процедура у нас согласована сверху. Если аренда, то это довольно просто. В собственность тоже можно, но есть определенная схема. Она озвучивается при личной беседе», – рассказал он. В публикации говорится, что дом является подарочным фондом мэра Сергея Собянина и оставшиеся квартиры еще припасены им для тех, кто близок или важен Сергею Семеновичу.

В Москве есть дом, построенный на деньги москвичей, но квартиры в котором Собянин раздаёт своим самым близким и преданным людям. Там поселились высокопоставленные силовики, чиновники и даже известный театральный режиссёр.



Итак, Дом Друзей Собянина.https://t.co/NZIqqZLKGN pic.twitter.com/HqFq4Bi95h — baza (@bazabazon) 24 января 2020 г.

Источник в «Мосжилкомплексе», рассказал, что распределением квартир в доме занимается заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Не исключено, что он лишь технически передавал квартиры новым владельцам, а решения о такой передаче принималось выше.

Первыми квартиры в доме получили глава департамента торговли Алексей Немерюк и занимавшая в то время должность начальника управления координации деятельности комплекса имущественно-земельных отношений города Светлана Черникова (сейчас она работает заместителем руководителя аппарата мэра). Жилье они получили в 2013 году, за несколько дней до победы Сергея Собянина на выборах мэра, но не исключено, что фактически жилье было передано им после выборов в качестве благодарности. Алексей Немерюк заявил, что купил квартиру сам, но отказался раскрыть ее стоимость.

По информации журналистов, квартирами в доме также владеют бывший глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев, бывший прокурор Москвы Владимир Чуриков, замглавы МЧС Андрей Гурович, начальник Главного следственного управления Наталья Агафьева, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, и режиссер Константин Богомолов, который был доверенным лицом Собянина на выборах мэра в 2018 году, сообщает телеканал «Дождь». Кроме того, в списке владельцев жилья в этом доме числятся зампред Совета Федерации Галина Карелова, экс-глава секретариата бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова Надери Мухомеджан, полномочный представитель правительства в Совете Федерации Андрей Яцкин, заместитель начальника Экспертного управления президента Татьяна Илюшникова и главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова (ей принадлежат сразу две квартиры).

Площадь квартир составляет от 100 до 300 квадратных метров, а рыночная стоимость – от 47 до 117 млн рублей. Судя по декларациям о доходах, накопить на такое жилье за несколько лет чиновники не могли.