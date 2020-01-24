В сбитом в Иране самолете погибла украинка, занимавшаяся в Ливии оружейным бизнесом

38-летняя Олена Малахова сидела в самолете украинских международных авиалиний, летевшем из Тегерана в Киев, во втором ряду, подтверждает находящийся в распоряжении CNN план посадки самолета. Она была одной из двух пассажиров-украинцев на борту самолета, который иранские военные по ошибке сбили в ночь на 9 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Она являлась директором украинского предприятия SkyAviaTrans и совладелицей зарегистрированной в Эдинбурге фирме Volaris Business. Оба предприятия являются авиакомпаниями, занимающимися перевозками пассажиров и грузов.

Единственный грузовой самолет фирмы был разрушен в результате атаки дронов, произошедшей в августе прошлого года в Ливии. Принадлежавший Volaris Business Ил-76 использовался предприятием SkyAviaTrans и был подвергнут атаке по приказу Халифа Вахтара сразу после его приземления в прибрежном городе Мистрата на находящейся под контролем ливийского правительства территории. Восемь членов экипажа самолета выжили.

Тогда представители SkyAviaTrans и Volaris утверждали, что самолет доставил из Анкары в Ливию гуманитарную помощь, это подтвердило и правительство Украины.

На организованной после атаки пресс-конференции представители лояльной Хафтару Ливийской народной армии заявили, что взорвали самолет, поскольку на его борту было предназначенное ливийскому признанному на международном уровне правительству единства (GNA).

В своем последнем опубликованном в декабре и связанном с эмбарго в отношении Ливии отчете ООН пришел в выводу, что некоторые страны-члены организации, в их числе Турция и Арабские Эмираты, систематически нарушают запрет на продажу оружия Ливии, и делают это, по сути, открыто, не особо скрывая источники происхождения оружия.

Большую часть поставляемого в Ливию оружия составляют запчасти для дронов, которые часто маскируют под автомобильные запчасти. Атаки дронов в ливийском конфликте в последние годы были доминирующими.

Эксперты ООН также изучали атаку на самолет фирмы Volaris и пришли к выводу, что слишком легкий для такого типа самолета групп и несогласованность в документации указывают на то, что на борту воздушного судна находилось большое количество легкого военного снаряжения, например, детали корпуса и крыла для беспилотников.

По оценке комиссии ООН, нереально и маловероятно, что правительство Ливии нуждалось в таком количестве автомобильных запчастей в течение такого короткого времени, и их нужно было доставлять таким дорогим способом, как на самолете.

Заказавшая от имени ливийского правительства самолеты немецкая фирма ООН признала виновной в нарушении оружейного эмбарго.

В отношении SkyAviaTrans и Volaris так далеко не зашли, но отметили, что документация груза самолета четко подчеркивала, что на его борту не было опасных грузов, боеприпасов и оружия. По оценке экспертов ООН, такое описание вызывает подозрения.

«Такую информацию обычно не предоставляют, и ее не требуют, если нет цели скрыть военный характер груза», - было указано в отчете ООН. Отчет напрямую не утверждает, что Малахова знала о том, что самолет ее фирмы незаконно перевозил оружие, но подчеркивает, что Volaris взял на себя ответственность за таможенную документацию SkyAviaTrans договором, заключенным между двумя фирмами, который подписала Малахова.

Бывший руководитель по наземному обслуживанию SkyAviaTrans Максим Приходько сказал CNN, что хотя у фирмы было разрешение на перевозку опасных грузов, это в основном охватывало растворители и химикаты.