Работа для любителей одиночества: на вакансию смотрителя острова откликнулись более 27 тысяч человек

Небольшой остров длиной шесть километров, расположенный на юго-западе Ирландии, был обитаем до 1953 года. Но после того, как местный житель заболел, а из-за плохой погоды доктор не смог добраться до Большого Бласкета, всех обитателей переселили. Сейчас на же на острове работает небольшой отель, состоящий из трех коттеджей, и кафе, а добраться туда можно на моторной лодке. Место пользуется спросом у туристов благодаря пляжам и возможности полюбоваться дельфинами и тюленями.

Владельцы отеля Элис Хейс и ее партнер Билли О'Коннор опубликовали в Twitter вакансию на пост двух смотрителей в конце прошлого года, а к 22 января поступило уже более 27 тысяч заявок от людей со всего мира. «Когда мы публиковали объявление, то боялись, что вообще никого не найдем», – пишут владельцы в соцмедиа.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

И их страхи были обоснованы, ведь на острове нет электричества — владельцы отеля пользуются свечами, камином и небольшим ветряным генератором для зарядки одного устройства. Причем посетителям кафе и постояльцам гостиницы пользоваться единственной розеткой не разрешают.

Холодильника и морозилки на острове нет, только газовые плиты. Водопровода тоже нет: свежую воду набирают из источника, который находится недалеко от коттеджей.

Жизнь на острове может показаться скучной и одинокой. Сами владельцы не рекомендовали подавать заявки людям, которые не могут вынести одиночества.