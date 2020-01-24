Пт, 24.01.2020
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  • Работа для любителей одиночества: на вакансию смотрителя острова откликнулись более 27 тысяч человек

Работа для любителей одиночества: на вакансию смотрителя острова откликнулись более 27 тысяч человек
Хотя там нет электричества и водопровода

Ирландский остров Большой Бласкет

ФОТО: Bjørn Christian Tørrissen / wikipedia cc

Вакансия для двух смотрителей отеля и кафе на ирландском острове Большой Бласкет оказалась крайне популярной. Вакантную должность захотели занять более 27 тысяч человек. От кандидатов требовалось обладать «базовыми навыками выживания», ведь им предстоит полгода жить и работать на острове без электричества и водопровода, пишет Daily Mail.

Небольшой остров длиной шесть километров, расположенный на юго-западе Ирландии, был обитаем до 1953 года. Но после того, как местный житель заболел, а из-за плохой погоды доктор не смог добраться до Большого Бласкета, всех обитателей переселили. Сейчас на же на острове работает небольшой отель, состоящий из трех коттеджей, и кафе, а добраться туда можно на моторной лодке. Место пользуется спросом у туристов благодаря пляжам и возможности полюбоваться дельфинами и тюленями.

Владельцы отеля Элис Хейс и ее партнер Билли О'Коннор опубликовали в Twitter вакансию на пост двух смотрителей в конце прошлого года, а к 22 января поступило уже более 27 тысяч заявок от людей со всего мира. «Когда мы публиковали объявление, то боялись, что вообще никого не найдем», – пишут владельцы в соцмедиа.

И их страхи были обоснованы, ведь на острове нет электричества — владельцы отеля пользуются свечами, камином и небольшим ветряным генератором для зарядки одного устройства. Причем посетителям кафе и постояльцам гостиницы пользоваться единственной розеткой не разрешают.

Холодильника и морозилки на острове нет, только газовые плиты. Водопровода тоже нет: свежую воду набирают из источника, который находится недалеко от коттеджей.

Жизнь на острове может показаться скучной и одинокой. Сами владельцы не рекомендовали подавать заявки людям, которые не могут вынести одиночества.

Кандидатов ищут на срок с апреля по октябрь 2020 года. Смотрителям предлагают ночевать в помещении над кафе или в одном из коттеджей. Хейс посоветовала взять с собой средство от насекомых, сухой шампунь, термобелье и дневник, чтобы записывать впечатления.

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