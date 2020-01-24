Фото ⟩ Незабываемая туристическая поездка: на Тенерифе к эстонской яхте прибило ящики с наркотиками

Вчера у яхты эстонца Кристо Кеэпа Wesipruul, вышедшей с туристами, желающими понаблюдать за дельфинами, на расстоянии полутора морских миль от порта Сан-Мигеля появились плавающие в океане упаковки, рассказал Postimees Кеэп. Когда одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем.

На данный момент полиция больше не связывалась с Кеэпом, информация о происхождении упаковок или владельца отсутствует. Кеэп живет на Тенерифе и уже долгое время и катает на паруснике туристов, но такого опыта у него раньше не было.