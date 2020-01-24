Проект тропы здоровья в Таллинне начался с масштабной вырубки деревьев

«В ходе воскресной прогулки в глаза бросились сотни сосен, помеченных оранжевыми крестами: их придется вырубить из-за строительства новой тропы здоровья. На протяжении километра я насчитал более 300 подлежащих вырубке деревьев», - сказал Индрек Луберг, член правления сельского общества Лийва.

Он считает, что спил деревьев для создания тропы здоровья мог бы быть частично оправдан, если бы в нескольких десятках метров не была построена еще одна параллельная тропа здоровья. Новая асфальтированная дорога запланирована вдоль забора, ограничивающего защитную зоны озера Юлемисте. По словам Луберга, прямо на другой стороне железнодорожных путей уже есть гравийная тропа здоровья Ярве, что исключает необходимость в дополнительной тропе.

Работы стартовали в начале недели: вооруженные пилами люди расширили вдвое первые несколько сотен метров дороги, параллельной ограде у озера Юлемисте. Затем работа остановилась.

Как отметил старейшина Кесклинна Владимир Свет, этот проект, который был подготовлен фондом Eesti Terviserajad, предусматривает довольно много работ по срубу деревьев.

"В начале этой недели мы решили вместе с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства сесть и обсудить, действительно ли нужно ли это делать в тех масштабах, которые изначально запланировал фонд Eesti Terviserajad . Мы пытаемся найти более бережное решение, которое позволило бы соединить дорожки для безмоторного транспорта на Ярвевана-теэ и Вильяндиском шоссе без необходимости вырубки такого количества деревьев», - сказал Свет.

«Сейчас вопрос заключается в том, имеет ли смысл делать две трассы, как это предусмотрено проектом. Возможно, стоит просто соединить одну трассу с другой. Пока это не решено, деревья там вырубать не будут», - добавил он.

На этой неделе Луберг обратился в Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, где ему сказали, что работа будет приостановлена и вопрос будет вновь обсужден. Это стало для Луберга, по его собственным словам, приятным сюрпризом.

"Очень хорошо, что теперь над проектом подумают еще раз. Столицу делают зеленой деревья, а не отличительный цвет правящей партии", - сказал Луберг. По его словам, представители сельского села Лийва планировали провести пикет, но теперь подождут решения чиновников.

Свет сказал, что не хочет давать никаких обещаний, пока не будет достигнута договоренность со строителем. Он добавил при этом, что тот факт, что для осуществления строительных работ был проведен тендер, не должен стать препятствием.