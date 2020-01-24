Фото ⟩ Лежащий человек и лужи крови: на пешеходном переходе в Таллинне появились пугающие дорожные знаки

Акцию организовали работающие рядом люди, которые почти каждую неделю видят, как люди на опасном пешеходном переходе попадают под машины, пишет Postimees .

На пешеходном переходе установили также светофор, но его до сих пор не включили. Как утверждается, городская власть не реагирует на многочисленные просьбы, чтобы с пешеходным переходом что-то срочно сделали.