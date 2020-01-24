Фото ⟩ Лежащий человек и лужи крови: на пешеходном переходе в Таллинне появились пугающие дорожные знаки

Сегодня, 24 января, в 14 часов в Таллинне возле дома на улице Эндла, 90 в ходе акции на пешеходном переходе появились дополнительные дорожные знаки, на которых были изображены пешеходный переход с лежащим человеком и лужей крови.
Акцию организовали работающие рядом люди, которые почти каждую неделю видят, как люди на опасном пешеходном переходе попадают под машины, пишет Postimees.
На пешеходном переходе установили также светофор, но его до сих пор не включили. Как утверждается, городская власть не реагирует на многочисленные просьбы, чтобы с пешеходным переходом что-то срочно сделали.
Через 20 минут после начала акции на место прибыла полиция, которая попросила убрать дополнительные «дорожные знаки».