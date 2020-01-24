Хорошо известный эстонцам авиаперевозчик выкупит авиакомпанию обанкротившегося туроператора

Польская компания Polish Aviation Group, которой принадлежит авиакомпания LOT, объявила, что она покупает немецкую авиакомпанию Condor, ранее принадлежавшую обанкротившейся туристической компании Thomas Cook. Об этом сообщает портал Коммерсант.
Финансовые условия сделки не сообщаются. Ожидается, что сделка будет завершена к апрелю, ее должны одобрить регуляторы.
«Сочетание LOT и Condor внутри PGL создает одну из ведущих европейских авиационных групп с ключевыми рынками в Германии и Польше»,— говорится в заявлении LOT.
Совокупный пассажиропоток двух авиакомпаний составляет 20 млн человек в год. Бренд Condor сохранится, нынешнее руководство компании продолжит управлять ею. LOT надеется сделать Condor одной из основных европейских авиакомпаний для отпусков, основной ее рост планируется в Германии и на смежных рынках.
Condor была создана в 1955 году, авиакомпания традиционно совершает рейсы в основном по направлениям, популярным для курортного отдыха. В начале 2000-х годов авиакомпания в несколько этапов была приобретена Thomas Cook. После того как в сентябре прошлого года Thomas Cook объявила о ликвидации, Condor обратилась за помощью к немецким властям. Правительства Германии и земли Гессен, где находится штаб-квартира авиакомпании, одобрили выдачу ей кредита на 380 млн евро. PGL обещает полностью погасить этот кредит.
LOT — одна из активно развивающихся европейских авиакомпаний: в прошлом году она перевезла более 10 млн пассажиров, что на 15% больше, чем в 2018 году, и почти двое больше, чем четыре года назад.
Именно LOT в прошлом году переняла часть маршрутов, а также продажу билетов и обслуживание клиентов у обанкротившейся эстонской авиакомпании Nordica.