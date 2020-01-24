Пт, 24.01.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • За кражу в таллиннском торговом центре иностранца выслали из Эстонии

За кражу в таллиннском торговом центре иностранца выслали из Эстонии

Полицейский. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Полиция выслала из страны гражданина Грузии, который пытался в торговом центре украсть электронику, сообщает BNS.

В четверг сотрудники службы миграционного и пограничного надзора Пыхьяской префектуры начали в отношении 26-летнего гражданина Грузии производство.

Иностранец пытался в таллиннском торговом центре украсть электронику. Его долгосрочная виза была признана недействительной и ему оформили предписание покинуть страну. Также ему дополнительно был назначен запрет в полтора года на въезд в Шенгенскую зону.

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ