За кражу в таллиннском торговом центре иностранца выслали из Эстонии

Полиция выслала из страны гражданина Грузии, который пытался в торговом центре украсть электронику, сообщает BNS.
В четверг сотрудники службы миграционного и пограничного надзора Пыхьяской префектуры начали в отношении 26-летнего гражданина Грузии производство.
Иностранец пытался в таллиннском торговом центре украсть электронику. Его долгосрочная виза была признана недействительной и ему оформили предписание покинуть страну. Также ему дополнительно был назначен запрет в полтора года на въезд в Шенгенскую зону.