Пт, 24.01.2020
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  • Фото: ванна на лапах и интерьер в стиле ретро в ласнамяэской квартире

Фото: ванна на лапах и интерьер в стиле ретро в ласнамяэской квартире

ФОТО: KV.EE

В Ласнамяэ ждет покупателя трехкомнатная квартира. Пожалуй, такие квартиры продаются редко: милый интерьер в стиле ретро, уютный балкон с цветочными ящиками... И никакого тебе хай-тека.

Трехкомнатная квартира площадью 60,6 квадратных метров находится в Ласнамяэ, на улице Паэ, на третьем этаже пятиэтажного дома.

ФОТО: KV.EE

В квартире сделан ремонт. Особенно симпатично выглядит ванная комната, где установлена красивая ванна на львиных лапах.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть балкон, рядом с которым растет высокая ель, создающая природную зеленую стену.

ФОТО: KV.EE

Квартиру можно приобрести с мебелью.

Остальные фотографии доступны на странице портала недвижимости KV.EE.

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