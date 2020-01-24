Фото: ванна на лапах и интерьер в стиле ретро в ласнамяэской квартире

В Ласнамяэ ждет покупателя трехкомнатная квартира. Пожалуй, такие квартиры продаются редко: милый интерьер в стиле ретро, уютный балкон с цветочными ящиками... И никакого тебе хай-тека.
Трехкомнатная квартира площадью 60,6 квадратных метров находится в Ласнамяэ, на улице Паэ, на третьем этаже пятиэтажного дома.
В квартире сделан ремонт. Особенно симпатично выглядит ванная комната, где установлена красивая ванна на львиных лапах.
В квартире есть балкон, рядом с которым растет высокая ель, создающая природную зеленую стену.
Квартиру можно приобрести с мебелью.
Остальные фотографии доступны на странице портала недвижимости KV.EE.