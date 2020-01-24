Фонд интеграции раздает более 75 тысяч евро

«Ходатайствовать можно, например, о выделении поддержки для организации мероприятий, знакомящих общественность с культурой национальных меньшинств, для издания материалов об их культурном наследии, для развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, а также для вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры», – пояснила руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

Бюджет конкурса составляет 75 500 евро. Максимальная сумма поддержки – 6000 евро.

Ходатайства о получении поддержки могут представить зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, чья деятельность, согласно уставу, связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств.

«В прошлом году мы выделили поддержку 20 проектам. В их числе было, например, создание совместного музыкального альбома эстонско-украинского фолк-рок-ансамбля «Свята Ватра» и украинского фольклорного ансамбля «Журба», а также издание семи детских учебных книг о крупнейших проживающих в Эстонии национальных меньшинствах: русских, белорусах, украинцах, финнах, евреях, немцах и татарах. Помимо этого, было организовано и несколько фестивалей и прочих общественных мероприятий, знакомящих с культурой национальных меньшинств», – сказала Кристина Пиргоп.

Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.

Для желающих подать ходатайства о получении поддержки Фонд интеграции проведет инфодни, которые состоятся 5 февраля в 15:00 в Таллинне (Рявала, 5, 6 этаж) и 7 февраля в 12:00 в Нарве (Линда, 2). Для участия в инфоднях необходимо зарегистрироваться по адресу raili.pihlamagi@integratsioon.ee. При необходимости можно пройти и персональную консультацию.

Ходатайства о получении поддержки необходимо представить посредством инфосистемы Министерства культуры.