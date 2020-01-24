Ежегодно через границу провозят несколько миллионов наличных: "умники" же пытаются прятать деньги в еде

Напомним, во вторник в силу вступило судебное решение, согласно которому 28 декабря Вируский уездный суд признал виновным 68-летнего гражданина РФ Сергея в контрабанде. Суд наказал Сергея шестью месяцами условного тюремного заключения, из которых реально за решеткой он проведет 15 дней, если в течение года не совершит других нарушений. Также Сергея выслали из страны и забрали у него 130 300 евро и 5 200 рублей. В минувшем году, 27 декабря 68-летний Сергей въехал на территорию Эстонии из России через Нарвский погранпункт. Во время таможенного контроля обнаружилось, что в своих носках Сергей прятал наличные — евро и рубли. Общая сумма составила 130 373,48 евро.

Специалист по развитию налогово-таможенного отдела Александр Миксюк говорит, что способ спрятать деньги в носках совсем неновый, а довольно типичный. "Часто наличные прячут в обуви и в подкладке одежды. Активно используют различные пустоты в транспортных средствах, даже в велосипедах. Самые умные умудряются прятать деньги в продуктах питания, различных банках и даже выпечке, – говорит он.

Ежегодно из России в Эстонию привозят огромное количество наличных, которые следует декларировать, если речь идет о сумме более 10 тысяч евро. В прошлом году частные лица из России привозили в Эстонию и задекларировали наличные 107 раз, общая сумма составила 5,4 млн евро. Годом ранее наличные были задекларированы 168 раз на сумму 8,3 млн евро.

Всего же в прошлом году в Эстонию были привезены наличные на сумму почти семь млн евро, годом ранее - 9,6 млн евро.

При декларации наличных следует обозначить их происхождение и назначение. Предоставленную информацию проверят, могут попросить предъявить доказательства. "Если у чиновника возникнут подозрения, а доказательств окажется недостаточно, у чиновника департамента есть право задержать деньги на 48 часов. При необходимости мы будем сотрудничать с Бюро данных по отмыванию денег", – добавил Миксюк.

В 17-и случаях в прошлом году люди попались на том, что не задекларировали наличные. Годом ранее таких случаев было четыре, в 2017 году – 11 случаев.