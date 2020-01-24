Пять уездов объединили усилия, чтобы совместно требовать строительства четырехполосных шоссе

Четырехполосное шоссе

Четырехполосная автомагистраль Таллинн-Тарту важна не только для жителей Тарту, но и для всех жителей Южной Эстонии, отметил мэр Тарту Урмас Клаас. Если до сих пор создавалось впечатление, что четырехполосное шоссе важно только для людей, живущих между Таллинном и Тарту, то по итогам достигнутой сегодня договоренности можно утверждать, что возможность быстрое передвигаться между двумя крупнейшими городами Эстонии важна для всех жителей Южной Эстонии.

«Если я хочу покритиковать стратегию развития в Эстонии, я спрашиваю, какая столица ближе всего к Тарту. Люди начинают думать: Таллинн или Рига? Но на самом деле быстрее всего можно добраться до Хельсинки», - сказал мэр.

Член правления центра развития Выруского уезда Тийт Тоотс сказал, что для жителей Выруского уезда также важна дорога с четырьмя полосами движения, а также важно, чтобы в уезде появились беспылевые гравийные дороги. «В юго-восточной Эстонии много беспылевых дорог, не имеющих пыли", - указал он, добавив, что за счет сотрудничества пять уездов надеются ускорить процесс.

Исполнительный директор Союза местных самоуправлений Тартумаа (TOL) Свен Тобрелутс объяснил, что одному муниципалитету трудно чего-то достичь, но если проблемы обсуждаются или совместно решаются, это проще. Этой весной будет запущен туристический кластер Южной Эстонии - сеть частных и общественных организаций.

Вместе можно добиться большего

Соглашение о сотрудничестве пяти уездов действует до 2024 года, и каждый год будет составляться отдельный план действий. В плане есть определенные пункты и цели, которые должен выполнить каждый уезд Соглашения заключены в сферах инфраструктуры, образования, экономического развития, культуры и укрепления здоровья.

Урмас Клаас добавил, что местные самоуправления очень хорошо подхватили программу Тарту 2024. В этом году, когда Тарту объявлен столицей культуры, будут предприняты усилия по привлечению туристов из университетского города в другие уезды.