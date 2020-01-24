Нейвельт: создание второй пенсионной ступени следует признать ошибкой

"Поправки к законопроекту о второй пенсионной ступени вскоре поступят в Рийгикогу на третье чтение, но страсти не утихают, и чем больше материалов подготавливают, тем больше открывается фактов о проблемах второй пенсионной ступени, но на самом деле, ситуация печальная: большая часть людей потеряла из-за создания второй ступени, и теперь в свете реформы было бы честно это признать", - считает Нейвельт.

Он указывает на то, что из подготовленной Министерством финансов объяснительной записки для парламента видно, что 20 процентам вкладчиков принадлежит более половины имущества пенсионных фондов, а 80 процентам – вторая часть.