Пт, 24.01.2020
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Эстония намерена накормить Украину своей килькой и салакой

Kajax Fishexports AS владеет историческими правами на ловлю кильки и сельди.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees /

Эстонский рыбосоюз планирует увеличить экспорт эстонской кильки и салаки на Украину, а Тартуский университет заказывает исследование для изучения экспортного потенциала.

Эстонский рыбосоюз планирует проведением кампаний на украинском рынке популяризировать эстонскую кильку и салаку как качественное сырье. Задача исследования, заказанного Тартуским университетом, состоит во внедрении кампаний в фокус местных заинтересованных сторон и целевых групп, говорится в сообщении о тендере, которое приводит BNS.

Цель исследования - проанализировать возможности экспорта эстонской рыбы, в основном кильки и балтийской сельди, на украинский рынок, сопоставив отношение различных целевых групп к эстонской кильке и салаке, а также к рыбе и рыбопродуктам в целом.

В рамках опроса победитель тендера должен провести интервью как с импортерами эстонской рыбы на Украине, представителями рыбной промышленности, розничных магазинов и предприятий общественного питания , так и с потребителями.

Предложения в рамках тендера принимаются до 26 февраля.

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