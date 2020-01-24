Эстония намерена накормить Украину своей килькой и салакой

Эстонский рыбосоюз планирует проведением кампаний на украинском рынке популяризировать эстонскую кильку и салаку как качественное сырье. Задача исследования, заказанного Тартуским университетом, состоит во внедрении кампаний в фокус местных заинтересованных сторон и целевых групп, говорится в сообщении о тендере, которое приводит BNS.

Цель исследования - проанализировать возможности экспорта эстонской рыбы, в основном кильки и балтийской сельди, на украинский рынок, сопоставив отношение различных целевых групп к эстонской кильке и салаке, а также к рыбе и рыбопродуктам в целом.

В рамках опроса победитель тендера должен провести интервью как с импортерами эстонской рыбы на Украине, представителями рыбной промышленности, розничных магазинов и предприятий общественного питания , так и с потребителями.