Пт, 24.01.2020
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Россиянкам на чемпионате Европы равных нет

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В австрийском Граце соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию начали женщины.

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце. Второй стала Анна Щербакова, на третьем месте идет Александра Трусова.

Косторная без ошибок исполнила короткую программу: чисто прыгнула тройной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп.

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус показала результат в 59,70 и выступит в произвольной программе.

Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа 

1. Алена Косторная (Россия) – 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95

3. Александра Трусова (Россия) – 74,95

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 66,49

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 62,22

7. Алесса Торнаги (Италия) – 61,27

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