Россиянкам на чемпионате Европы равных нет

В австрийском Граце соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию начали женщины.
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце. Второй стала Анна Щербакова, на третьем месте идет Александра Трусова.
Косторная без ошибок исполнила короткую программу: чисто прыгнула тройной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп.
Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус показала результат в 59,70 и выступит в произвольной программе.
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) – 84,92
2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95
3. Александра Трусова (Россия) – 74,95
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 66,49
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 62,22
7. Алесса Торнаги (Италия) – 61,27