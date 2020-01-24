Пт, 24.01.2020
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Главная достопримечательность Парижа закрылась из-за забастовки

Эйфелева башня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sergey Borisov / PantherMedia / Sergey Borisov

Эйфелева башня в Париже закрылась для посещения из-за забастовки некоторых из ее работников против пенсионной реформы.

Об этом сообщается в Твиттере башни. «Ввиду национальной забастовки сегодня я закрыта. Доступ на мою эспланаду остается открытым и бесплатным», — говорится в сообщении.

В компании, обслуживающей Эйфелеву башню, указали, что участие сотрудников в забастовке в Париже "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Тем не менее, площадка вокруг башни будет доступна для посетителей бесплатно.

Протесты профсоюзов начались во Франции 5 декабря. В акциях участвуют энергетики, работники культуры, транспортные рабочие и др.

С начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже третий раз.

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