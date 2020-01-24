Главная достопримечательность Парижа закрылась из-за забастовки

Об этом сообщается в Твиттере башни. «Ввиду национальной забастовки сегодня я закрыта. Доступ на мою эспланаду остается открытым и бесплатным», — говорится в сообщении.

В компании, обслуживающей Эйфелеву башню, указали, что участие сотрудников в забастовке в Париже "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Тем не менее, площадка вокруг башни будет доступна для посетителей бесплатно.

Протесты профсоюзов начались во Франции 5 декабря. В акциях участвуют энергетики, работники культуры, транспортные рабочие и др.