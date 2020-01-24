В Эстонии изменились требования к приобретению и владению оружием

Будут ужесточены требования к приобретению и владению полуавтоматическим оружием с большой вместительностью патронов в магазине.

Приобретение подобного огнестрельного оружия в целях занятий стрелковым спортом предполагает регулярные тренировки и участие в соревнованиях по стрельбе.

Оружие могут приобрести лица, которые не менее 12 месяцев состояли в клубе спортивной стрельбы; приобретение полуавтоматического огнестрельного оружия в целях самозащиты и защиты имущества запрещено.