В Эстонии изменились требования к приобретению и владению оружием

Рийгикогу принял поправки в ряд законов в соответствие с новой директивой ЕС об огнестрельном оружии: изменения коснутся требований к провозу оружия на территории Европейского союза оружия, кроме того, коллекционеры оружия должны будут получать разрешение в полиции, пишет Rus.ERR.
Будут ужесточены требования к приобретению и владению полуавтоматическим оружием с большой вместительностью патронов в магазине.
Приобретение подобного огнестрельного оружия в целях занятий стрелковым спортом предполагает регулярные тренировки и участие в соревнованиях по стрельбе.
Оружие могут приобрести лица, которые не менее 12 месяцев состояли в клубе спортивной стрельбы; приобретение полуавтоматического огнестрельного оружия в целях самозащиты и защиты имущества запрещено.
Изменятся и требования к коллекционированию оружия: коллекционировать оружие можно будет в исторических, культурных, научных, технических, образовательных целях или в целях, связанных с культурным наследием в случае, если владение оружием не ставит под угрозу общественный порядок или безопасность государства.