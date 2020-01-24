В самолете "Аэрофлота" погибли породистые кошки

Владелец животных - Максим Чумаченко рассказал, что животных перевозили в багажном отделении. Две кошки получили травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния. Еще одна кошка летела трансфером, она получила обморожение. "Этот кот будет жить, подморозил лапы - написал на салфетку и примерз к ней", - рассказал он. Кошки породы американский колор-пойнт тяжело переносят холод, рассказал Чумаченко.

"Это члены нашей семьи, мы привязаны к ним", - сказал Чумаченко в распространенном в сети Facebook видео. Он также опубликовал фотографии, как выглядели кошачьи переноски после перелета - они были сильно повреждены.

Владелец погибших кошек в распространенном видеоролике рассказал о ряде положительных примерах того, как авиакомпании относятся к животным: в некоторых даже есть специальный штат сотрудников.

Ранее с Чумаченко связались представители "Аэрофлота". Он потребовал завести дело по статье о жестоком обращении с животными. Тем временем, "Аэрофлот" намерен призвать к ответственности грузчиков аэропорта Шереметьево. Авиакомпания заявила, что намерена выступить инициатором пересмотра технологий перевозки "живого багажа".