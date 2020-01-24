В Калифорнии в реку вылилось 367 000 литров вина

На одной из виноделен в Северной Калифорнии произошел несчастный случай, в результате которого в реку утекло примерно 367 000 литров красного вина, сообщает CNN.
ЧП произошло в среду на винодельне Rodney Strong Vineyards. Вино просочилось из поврежденного виносмесительного контейнера.
К ликвидации утечки были привлечены и местные спасательные службы. Несмотря на то, что утечку удалось остановить, в реку Рашен-Ривер утекло большое количество вина.
Утечка может привести к массовой смерти водных насекомых, что осложнит получение питания обитающей в реке рыбе. Представители Rodney Strong Vineyards извинились за произошедшее.
Предприятие также начало внутреннее расследование и полностью сотрудничает с представителями власти.