Эксперты обнаружили вирус для Android, который очень сложно удалить

Троян Android.Xiny.5261 нашли на некоторых устройствах в конце прошлого года. Вирус собирал прибыль от платных программ либо самостоятельно ставил множество приложений на смартфон. Он удаляет часть программного обеспечения, поэтому избавиться от зараженных программ очень сложно. Иногда для этого нужно полностью менять прошивку операционной системы, говорят специалисты.

Отметим, что Android.Xiny.5261 впервые обнаружили еще в 2015 году. Однако с тех пор он продолжает совершенствоваться. Вирус может воздействовать только старые версии Android – 5.1 и старше. Однако, по данным экспертов, ими пользуется каждый четвертый обладатель этой операционной системы.